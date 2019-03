Nelahozeves – Čerpací stanici v Podhořanech u Nelahozevsi, kde na začátku prosince loňského roku přišla o život obsluha, znovu přepadli lupiči.

K loupeži došlo v noci z neděle na pondělí. Tentokrát byla čerpací stanice ovšem zavřená. Potvrdila to mělnická policejní mluvčí Markéta Johnová. „Došlo k vloupání do čerpací stanice u Nelahozevsi, momentálně probíhá šetření. Co pachatel nebo pachatelé odcizili, je také prozatím předmětem vyšetřování,“ uvedla mluvčí.