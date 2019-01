Střední Čechy - Bývalý středočeský hejtman David Rath vypovídal ve středu 16. ledna u soudu v druhé části korupční kauzy. Ta je spojená se zakázkami pro středočeskou nemocnici a záchrannou službu. Kromě někdejšího hejtmana zde figuruje například i bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott. Rath svou vinu opakovaně odmítá.

Během stání hovořil čtyři hodiny a chce pokračovat i v příštích dnech. Ve své řeči zkritizoval soudy a následně zpochybnil i obžalobu, která odposlechy prý špatně interpretovala.

Rath ve své výpovědi navrhl soudu, aby si nechal vytvořit znalecký posudek na správnost odposlechů. Podle Ratha jsou zavádějící, přičemž některé části prý chybí a jiné jsou špatně přepsány. Uvedl rovněž, že někdo účelově zpřeházel jejich pořadí.

Manipulace

V úvodu své řeči si rovněž rýpl do "rychlosti" soudu, který se nyní zabývá tím, co se dělo před sedmi lety. Zdůraznil, že si na leccos po tak dlouhé době nevzpomíná a z průtahů obvinil žalobce. „Státní zastupitelství ví, že si svědci po sedmi letech pamatují pouze zlomek toho, co se stalo, a dá se s nimi lépe manipulovat,“ řekl Rath.

Na pomalost procesu si stěžoval i v úterý, kdy si k soudu přinesl transparent s obrázkem hlemýždě a nápisem prokurátor. "Za to by se měl někdo zodpovídat," prohlásil. Bývalý hejtman si postěžoval rovněž na termíny jednání, které soud v této kauze určil.

Vadí mu, že se má případ řešit fakticky dva měsíce v kuse čtyři dny v týdnu, což je prý značná překážka pro Rathovu lékařskou praxi. „Jako lékař mohu říct, že ono to ani není zdravé tady sedět čtyři dny v týdnu,“ podotkl s úsměvem Rath, který zároveň stihl podat i námitku na podjatost celého středočeského soudu.

Bývalý hejtman rovněž soudu popsal, jak probíhalo zadávání zakázek na středočeském hejtmanství. Uvedl, že zakázky nenavrhoval, ale pouze pro ně hlasoval spolu s dalšími členy krajské rady. „Obžaloba naprosto lže a mýlí se, když tvrdí, že jsem přijal úplatek,“ uvedl po skončení jednání.

Někdejší středočeský hejtman začal hovořit ve středu, přičemž po hodině se ještě nedostal k vyjádření k samotné obžalobě a skutkům, které mu v ní klade státní zástupce za vinu. Sám nepřímo připustil, že bude hovořit ještě dlouho a jeho výpověď se prý může protáhnout až do čtvrtka.

Mezi obžalovanými jsou i firmy

Ostře sledovaný případ spojovaný nejčastěji se jménem někdejšího hejtmana Davida Ratha (který je mezi obžalovanými, byť samotná trestní věc nese označení „MUDr. Kateřina Kottová a spol." budí pozornost i tím, že mezi obžalovanými figurují také firmy. V médiích bývá v této souvislosti nejvíce připomínán stavební gigant Metrostav.

Podle obžaloby si David Rath, Kateřina Kottová a Petr Kott domlouvali na přelomu let 2011 a 2012 úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice.

Kriminalisté, s jejichž poznatky se státní zastupitelství ztotožnilo, dospěli k závěru, že někteří z obviněných měli požadovat úplatky v celkovém objemu 66,4 milionu korun – a z toho údajně skutečně dostali 3,4 milionu. Dalším platbám měly údajně zabránit policejní zákroky v květnu 2012.