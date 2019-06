Na podivné chování řidiče, který jel po silnici Praha – Karlovy Vary, upozornili policisty ostatní řidiči. K zásahu okamžitě vyrazila policejní prvosledová hlídka, která vozidlo jedoucí už po silnici ve směru do Hředel našla.

„Policisté se snažili vozidlo předjet, ale řidič Fordu se je snažil vytlačit ze silnice přejížděním z jednoho jízdního pruhu do druhého. Poté pokračoval dál v jízdě, přičemž v prudké levotočivé zatáčce nezvládl řízení a sjel zadní části vozidla do příkopu,“ začala popisovat incident Michaela Richterová, mluvčí rakovnické policie, a pokračovala: „Muž se následně s vozidlem rozjel a narazil do služebního automobilu s úmyslem shodit jej ze srázu. To se mu nepovedlo.“

Ani to ale nebyl konec. Když se policisté vydali směrem k řidiči, začal na jednoho z nich najíždět. Strážcům zákona se nakonec podařilo řidiče z auta vytáhnout a pomocí donucovacích prostředků, jelikož řidič byl agresivní, zpacifikovat.

„Muž byl poté umístěn do psychiatrické nemocnice a kriminalisté čekají na znalecký posudek z oboru psychiatrie, zda byl v době spáchání příčetný či nikoliv. Muž je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě, za což mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až šest let,“ dodala policistka.