Dva muže z Mělnicka se chtěli na internetu seznámit se ženou. Oklamal je ale podvodník, který je vydíral zveřejněním jejich choulostivého videa, pokud nezaplatí. Kriminalisté nyní zjišťují, zda si muži skutečně psali se ženou nebo byl podvodníkem muž.

Příběh obou mužů (25 a 42 let) začal podobně. Na sociální síti si začali psát se ženu a konverzace začala být důvěrnější a intimnější. „Oběma mužům zanedlouho neznámá žena zavolala přes videohovor, kde se objevila zcela svlečená žena, ale vymlouvala se, že nefunguje mikrofon, proto při videohovoru pouze psala. Žena po mužích na oplátku chtěla to samé, tedy aby se také svlékli do naha. Ti prosbě ženy vyhověli a před kamerou se svlékli,“ popsal policejní mluvčí Pavel Truxa.

Po ukončení videohovoru na oba muže ale čekalo velmi nepříjemné překvapení. „Asi po minutě jim přišla výhružná zpráva, že celý videohovor byl nahrán a pokud nechtějí, aby jejich nahé video bylo zveřejněno, musí poslat 10 tisíc a 1 tisíc euro,“ dodal Truxa s tím, že jeden z mužů ze strachu poslal 14 tisíc korun, druhý 2 tisíce. Celou věc pak nahlásili policistům.

Podvodník (či podvodnice) je podezřelý ze spáchání trestného činu vydírání, za který hrozí až čtyři roky ve vězení.

