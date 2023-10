„V areálu plavecké haly v Kralupech nad Vltavou došlo ke třem téměř totožným incidentům, které na místě vyvolal vždy stejný muž," potvrdil ředitel městské policie Ladislav Voves s tím, že se výtržník choval vůči svému okolí hrubě a vulgárně, návštěvníkům areálu bazénu se přitom snažil znemožnit koupi vstupenek.

Do areálu krytého bazénu, kde opakovaně vyvolával potíže, mu už loni tamní vedení zakázalo vstup. Marně. „Při výzvě, aby opustil areál, fyzicky napadl strážníka. Levou rukou ho udeřil do hrudníku v místě, kde měl zavěšené služební záznamové zařízení, které muž poté uchopil a hodil na zem, zranění omezilo strážníkovu pohyblivost,“ popsal průběh loňského incidentu Luboš Truhlář, jednal Kralupské sportovní, která plaveckou halu provozuje. Strážníka napadl muž přímo před dětmi z basketbalového oddílu a jejich trenéry.

Nadávky u voleb

Zkušenost s nepříjemným chováním muže mají z minulosti například i zaměstnanci městského úřadu. Na začátku roku při prezidentských volbách slovně napadal i členy volebních komisí na dvou místech.

Poprvé se jednapadesátiletým výtržníkem zabýval mělnický soud loni v listopadu. Jak potvrdila mluvčí Okresního soudu v Mělníku Adéla Vachtová, do dalšího stání zbývá několik týdnů. „Proběhlo několik hlavních líčení, další se bude konat 22. listopadu. Ve věci dosud nebylo rozhodnuto," uvedla Vachtová.

Předjímat závěry soudu nelze, jisté ale je, že lidem v Kralupech nad Vltavou dochází trpělivost. „Pořád někoho udává, třeba i za špatné parkování. Vyžívá se hlavně v šikaně státních zaměstnanců. Vždycky to končí stejně - musíme volat státní nebo městskou policii. Nejhorší je, že ta jeho udání a konflikty tahají lidi od práce," popsal své zkušenosti státní zaměstnanec, jehož totožnost Deníku zná, chce ale zůstat v utajení, aby se nestal cílem dalšího ataku.

Stejně jako zaměstnanec radnice, který lituje toho, že se dosud nepodařilo zakázat výtržníkovi vstup do výše zmíněných institucí. „Je opatrný, nejde za hranice, kdy by mu hrozilo více než řešení přestupku. Jenže ty jeho hysterické výlevy už nejednou zaměstnaly kolegy na úřadu natolik, že se celá skupina musela vydat k přestupkové komisi do jiného města. Je těžké v něčem takovém v klidu pracovat," řekl úředník, podle kterého má muž problém především se ženami. Některé zaměstnankyně městského úřadu čelily v minulosti nepříjemným verbálním atakům z jeho strany.

Úzkosti a agresivita

„Působí na mě jako nemocný, bohužel agresivní jedinec, který by měl být pod lékařským dohledem," řekl už dříve zaměstnanec radnice. Psychické problémy ostatně obžalovaný sám u soudu potvrdil. Konkrétně uvedl, že dříve trpěl úzkostmi, které vedly k agresivnímu jednání, takové stavy podle něho odstartoval rozvod s manželkou.

Před časem Deník oslovil i obžalovaného muže, vyjádřit se ale odmítl, pouze bez dalšího vysvětlení připustil, že ho kralupská radnice štve.