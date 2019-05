Z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami jsou obžalováni preparátor zvěře Miloš Hrozínek (36), který nadále zůstává ve vazbě, provozovatel zooparků Ludvík Berousek (68) a vietnamský obchodník Xuan Vu Le (57). U soudu, který začal v lednu letošního roku, jim hrozí až pět let vězení. Všichni tři nadále trvají na tom, že se ničeho protizákonného nedopustili.

„Nevíme, co se přesně stalo. Předvolání – poštovní zásilka, kterou jsme odeslali včas, nebyla adresátovi v Jihlavě vůbec doručena, takže znalec nemohl přijet,“ litovala samosoudkyně Lucie Homolková. Závěrečné řeči a rozsudek by tak měl zaznít až začátkem června. Strany ještě mají čas své závěrečné proslovy dopilovat.

Jak soudkyně přiblížila, Hrozínek od posledního hlavního líčení podal soudu 13 nových návrhů na další dokazování. „Nebudeme tady řešit knihu došlé pošty na státním zastupitelství,“ odmítla soudkyně většinu těchto požadavků. Akceptovala pouze předvolání odborníka Františka Kostky ze Státního veterinárního ústavu Jihlava, který tam vede oddělení patologie. Na líčení opětovně zazněl odposlech mezi Ludvíkem Berouskem a Helenou Kováčovou z odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje.

Hovor nudný nebyl a přítomní nad některými výroky úřednice, která má ochranu zvířat v popisu práce, kroutili hlavami. Berousek se jí mimo vyřizování konkrétních povolení svěřoval s obavami o osud svých zvířat. „Co s těmi zvířaty, to vám nedokážu říci. Vládu to nezajímá, je to na hlavu postavený,“ řekla Kováčová v telefonátu. A na adresu šelem také dodala, „Já se obávám, že skončí u Vietnamců, oni jsou šikovní, podívejte, jak to mají v Holešovicích – v Sapě. Kdo chce, tak to i tam do Číny dostane.“

Ještě překvapivější byl závěr včerejšího stání, jelikož obžalovaný Hrozínek, který po celou dobu trvání kauzy sršel aktivitou, samosoudkyni požádal, aby za něj příště závěrečnou řeč pronesl jeho advokát s tím, že on nechce být tomuto líčení přítomen. „Je to mé výslovné přání,“ sdělil.

Podle Hrozínkova obhájce Jana Filipa je dokazování před soudem téměř kompletní. „Příště si vyslechneme znalce, který prováděl pitvu tygra, jenž měl být zastřelen, což můj klient popírá,“ podotkl Filip. Obžalovaný preparátor Hrozínek trvá na tom, že jeho jednání by nemělo být posuzováno jako trestný čin, protože totéž jednání je postihováno jako přestupek. „Je potřeba posoudit zda nakládání s uhynulým kusem, který by nepochybně záhy doznal přirozené zkázy, by mělo být postiženo v trestněprávní rovině. Více se k tomu vyjádřím v závěrečném návrhu,“ uvedl obhájce Filip.

O případu veřejnost poprvé slyšela vloni, v polovině července, kdy celníci a policisté zasahovali v Praze, ve středních a severních Čechách. Provedli sedm domovních prohlídek, tři prohlídky nebytových prostor včetně dvou stánků v areálu pražské tržnice Sapa. Našli zabitého tygra, čtyři kusy kůží, tygří drápy a další tygří produkty. Mimo to zajistili téměř dva milióny korun a varné nádoby i formy používané k výrobě produktů tradiční asijské medicíny z částí tygřích těl.