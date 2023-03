K vlaku se vandal vydal podle středočeského policejního mluvčího Pavla Truxy v prvním březnovém dni až za tmy. Se spreji se přitom pustil nejen do bočních stran vlakové soupravy, ale zasáhl i okna.

Škoda, kterou pachatel způsobil majiteli vlakové soupravy, dosáhla třinácti tisíc korun.

