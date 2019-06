Protidrogový útvar ústředí celníků však nerozrýval nitky osamoceně. „Ve spolupráci s německými celními orgány bezmála rok sledoval skupinu osob zabývající se dovozem omamných a psychotropních látek z Holandska. S drogami skupina obchodovala ve velkém rozsahu, a to ve spojení s další rozvětvenou organizovanou skupinou působící ve více státech,“ upřesnila Kaňková. S dodatkem, že k převozu sloužily důmyslně vybudované schránky v autech.

V úterý šli do akce celníci společně s příslušníky Národní protidrogové centrály. V hlavním městě byli zadrženi dva čeští občané – oba následně putovali do vazby – a na středočeských adresách došlo na důkladné domovní prohlídky. Ty jen potvrdily poznatky, o nichž příslušníci vyšetřovacího týmu neměli pochyby: tady se jede v drogách ve velkém. Což platí jak pro množství, tak pro rozsah sortimentu.

„Mimo listinných důkazů a stop bylo nalezeno přes třináct kilogramů syntetických drog (kokain, speed, extáze, pervitin, LSD, MDMA a další), bezmála deset kilogramů marihuany, 213 kusů rostliny konopí, 50 gramů semen konopí, 375 gramů hašiše a 100 gramů halucinogenních hub,“ vypočetla Kaňková.

Zmínila i 896 tablet léku Kamagra – což je u nás nelegální preparát na podporu erekce (jemuž někteří uživatelé také připisují schopnost zlepšovat sportovní výkony); Státní úřad pro kontrolu léčiv před jeho používáním dlouhodobě varuje s tím, že neregistrované léčivé přípravky představují vážné riziko pro zdraví, jestliže u nich často není znám jejich původ, přesné složení a ani není zajištěno správné zacházení.

Kauzu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami, v níž by kvůli údajnému napojení na organizovanou skupinu působící ve více státech mohly být v případě uznání viny ve hře tresty odnětí svobody v trvání od deseti do osmnácti let, nadále řeší policejní protidrogová centrála. Očekává se prý zahájení trestního stíhání dalších osob, jež se na činnosti skupiny měly podílet.