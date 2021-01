Zdaleka se přitom nejedná o ojedinělý případ, připomněla policejní mluvčí Michaela Richterová. „S případy podvodného prodeje přes internetové obchody, bazary či sociální sítě se policisté setkávají čím dál častěji,“ upozornila. „V poslední době zaznamenávají podvody zejména při koupi psů,“ upřesnila.

Varováním může být právě příběh ženy, která se s tím, jak přišla o peníze, svěřila policistům z libčického obvodního oddělení. Na počátku byla nabídka na prodej štěněte pomeraniana – což je trpasličí plemeno psů nápadně připomínajících vzhled plyšového medvídka. Láká nejen podobou, ale i přátelskou a hravou povahou, stejně jako schopností se rychle učit. Z toho, na čem se zájemkyně domlouvala s prodejcem, bylo, jak ukázal vývoj událostí, klíčové jediné: finanční požadavek. Hned po obdržení platby, jednalo se o 21 tisíc korun, prý dojde na převoz pejska z Německa do České republiky. Jenže: posláním peněz vše skončilo; pak nastalo ticho. Prodejce štěně nedodal a naprosto se odmlčel. „Přestal komunikovat a jakkoliv reagovat,“ konstatovala policistka.

Podvod, zhodnotili libčičtí policisté, o jaký trestný čin se jedná. A pokud se jim podaří vypátrat, kdo má toto jednání na svědomí, u soudu by to mohlo hodně bolet. „Pachateli v případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let, protože se svého jednání dopustil v době nouzového stavu,“ připomněla mluvčí.

V souvislosti s jakýmikoli internetovými nabídkami, které se jeví jako výhodná koupě, Policie ČR občany nabádá, aby rozhodně neposílali předem finanční prostředky neznámým lidem. Doporučuje obezřetnost a ověřit si na internetu recenze na prodejce a jeho spolehlivost. „Tato trestná činnost se velice složitě objasňuje a peníze, které se dostanou do rukou podvodníků, získá poškozený zpět pouze v ojedinělých případech,“ připomněla Richterová zkušenosti, které mohou varovat.

Na co nezapomenout při nákupu přes internet

- Zadejte údaje o společnosti nebo jméno prodávajícího do internetového vyhledávače. Díky tomu můžete zjistit, jaké zkušenosti s nimi mají jiní lidé.



- Platbu předem provádějte jen tehdy, jde-li o skutečně důvěryhodného obchodníka. Jistě nedáte peníze na ulici neznámému člověku, který slibuje, že vám v budoucnu něco dodá – na internetu se však řada uživatelů chová právě takto.



- Varující nemusí být pouze požadavek platby předem v hotovosti či převodem. Pokud se nabídka jeví mimořádně výhodná, než aby byla skutečná, nejspíš skutečná není! Mezi obvyklé znaky podvodu dále patří špatná jazyková úprava inzerátu i další požadavky na platby pod smyšlenou záminkou (clo, pojištění, přibalení většího počtu kusů výrobku…).



- Lidé si obvykle nečtou obchodní a smluvní podmínky. Mnohdy se ve smlouvách zavazují k věcem, které je pak mohou nemile překvapit. Nicméně prověřit si předem toho, komu mám poslat peníze, zabere na internetu jen několik minut – a může to ušetřit spoustu starostí a zachránit spoustu peněz.



- Pokud se však stanete obětí podvodu, obraťte se na policii.



Zdroj: Policie ČR