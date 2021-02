V Libiši někdo skácel a odvezl 15 stromů. Opravdu nepozorovaně?

Všiml si některý náhodný svědek nelegálního kácení stromů, i když v té chvíli neměl ponětí, že se před jeho očima odehrává něco nekalého? Na to, že by si někdo mohl s odstupem vybavit, co vlastně viděl, spoléhají policisté z obvodního oddělení v Neratovicích. Hledají člověka, který má na svědomí těžbu na jihozápadním okraji Libiše; poblíž oblasti zvané Na Staré štaci.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com