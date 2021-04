„Plně se nevěnoval řízení, nedodržel dostatečnou bezpečnou vzdálenost a narazil do kolony vozidel. Vlivem nárazu do před ním stojícího automobilu došlo k poškození ještě dalšího vozu,“ přiblížila Johnová okolnosti nehody. S tím, že naštěstí nebyl nikdo zraněn; vznikla pouze hmotná škoda.

Jestliže policisté z kralupského obvodního oddělení dostali informace, že pomačkané plechy má na svědomí muž středního věku, který seděl za volantem Audi A4, už tušili, za kým se vydat, aby dali řeč o tom, jak se má člověk chovat, pokud nabourá. A o tom, že jsou na správné adrese, pak už před bydlištěm 44letého podezřelého nepochybovali ani v nejmenším: před domem stálo auto s nabouraným předkem. Jeho majitel pak při orientační zkoušce na alkohol opakovaně nadýchal kolem 2,5 promile.

„S výsledky dechových zkoušek souhlasil a nepožadoval lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu. Tvrdil však, že neřídil,“ přiblížila Johnová vývoj událostí. Natrvalo však dlouho a o další posun v případu se postarali strážníci městské policie: s fotografií podezřelého zajeli za dvojicí řidičů nabouraných aut. Ti neměli pochybnosti: je to on.

Dotyčný je nyní podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky, Naměřená hodnota převyšující jedno promile se totiž považuje za spáchání trestného činu – čili o věci bude jednat soud. To ale ještě není všechno. „Kvůli podezření, že pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu, mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, upozornila policistka Johnová. Sazba trestu za jízdu „pod vlivem“ se totiž zvyšuje, pokud někdo v tomto stavu nabourá. Opilý řidič navíc nese zodpovědnost za nehodu i v případě, že ji zcela zjevně zavinil někdo jiný.

Sankce za řízení pod vlivem alkoholu

- Odmítnutí dechové zkoušky: sedm trestných bodů, pokuta 25 000 až 50 000 Kč; zákaz řízení na jeden až dva roky

- Řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile: přestupek, který řeší městský úřad podle místní příslušnosti – pokuta 2500 až 20 000 Kč, bez trestných bodů; zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok

- Řízení pod vlivem alkoholu nad 0,3 promile, ale do jednoho promile: (pravděpodobně) přestupek, který řeší městský úřad – pokuta 2500 až 20 000 Kč, sedm trestných bodů v rámci bodového systému; zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok

- Řízení pod vlivem alkoholu nad jedno promile: trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, což už řeší soud – trest až jeden rok vězení (zpravidla podmíněný, ale může být i nepodmíněný) plus zpřísnění až na tři roky odnětí svobody v případě přitěžujících okolností (způsobení nehody, řízení v opilosti při výkonu povolání, řízení hromadného dopravního prostředku, podezřelý již byl v posledních dvou letech za tento čin trestán), sedm trestných bodů, pokuta 25 000 až 50 000 Kč; zákaz řízení na jeden až dva roky



Zdroj: Markéta Johnová, Policie ČR Mělník