Připomněl, že během deseti akcí, do kterých bylo postupně nasazeno 128 policistů a zapojilo se i 62 pracovníků státní správy a samosprávy, policisté mezi 26. a 30. červnem navštívili celkem 142 středočeských restauračních zařízení či klubů a zábavných podniků, kde se scházejí mladí lidé, ale i obchodů; tam se prověřovalo dodržování zákazu prodeje alkoholu dětem a mladistvým. Společně s dalšími spolupracovníky se policisté zaměřili na předem vyhlédnuté lokality na Benešovsku, Berounsku, Kladensku, Kolínsku, Kutnohorsku a Příbramsku.

Na místě udělené pokuty i případy postoupené do správního řízení však byly teprve začátkem, upozornil policista Chalupa. Kontroly v rámci akce Had budou nadále pokračovat, a to nejen v dalších vlnách během prázdnin, ale až do konce roku. A to i v jiných regionech.

Tato specializovaná série kontrol není žádnou novinkou: akce Had se konají již od roku 2015. S policisty spolupracují zvláště pracovníci České obchodní inspekce a celní správy – ale například i hygienici. Nebo třeba hasiči, kteří v navštívených podnicích prověřují protipožární zabezpečení včetně únikových východů. Hlavní cíl však naznačují písmena h-a-d: zejména jde o dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, tabákových výrobků a nelegálních drog, ale i dodržování zákazu umožnění hazardního hraní osobám mladším 18 let.