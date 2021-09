Policie současně hledá svědky – zřejmě zejména z řad obyvatel obce – jejichž poznatky by s pátráním po pachateli mohly pomoci. „Žádáme všechny, kteří viděli v inkriminovanou dobu a místě nějakou podezřelou osobu, aby informace sdělili osobně na služebně Obvodního oddělení policie Libčice – nebo na telefonním čísle 974 866 400. Využít lze i bezplatnou linku 158,“ uvedla Richterová.

Požár kůlny někdo zřejmě založil úmyslně, uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová. „Po uhašení požáru a ohledání místa vyšetřovatel hasičů předběžně vyloučil závadu na elektroinstalaci či samovznícení a uvedl, že je to zaviněné s největší pravděpodobností cizí osobou,“ konstatovala. Řešení případu proto převzali policisté z libčického obvodního oddělení.

Nebyla to nešťastná náhoda či technická závada a zřejmě ani důsledek neopatrnosti, ale podle všeho šlo o řádění žháře. Tak kriminalisté z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Západ aktuálně pohlížejí na případ požáru kůlny ve Velkých Přílepech s třísettisícovou škodou, k němuž byli hasiči přivoláni v sobotu půl hodiny po půlnoci.

