Vězení odsouzený neunikl, i když se nechal zastlat v posteli

Za to, že se nechal starostlivě a s velkou péčí uložit do postele, nyní 30lelého muže z Prahy-východ může čekat delší pobyt na vězeňském kavalci. Přesněji řečeno: až dvouletý trest mu hrozí v souvislosti s tím, že ačkoli se nechal zastat do postele, dopadení neunikl. Jde totiž o muže, který se již delší dobu vědomě vyhýbal nástupu do výkonu trestu za majetkové delikty. Nyní je v souvislosti s tím obviněn z maření výkonu úředního rozhodnutí, informovala v pátek Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Deník