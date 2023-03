Dva neznámí muži vnikli do prostor zázemí samoobslužné myčky 25. února v době mezi 00:40 - 00:50 v noci.

Na záznamu jde vidět, že po násilném vstupu do vnitřních prostor nejdříve vchází mladý muž, který se snaží dostat do měničky na mince. To se mu nedaří, proto se vydá ven pro páčidlo, kterým si zkouší pomoci. „Ani tentokrát ale není úspěšný a na pomoc mu přichází druhý z pachatelů, starší z mužů. Společnými silami se jim po delší době podaří dvířka měničky vypáčit a z ní pak odcizit částku několik desítek tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Barbora Schneeweissová s tím, že ze šuplíku navíc odcizí i finanční hotovost ve výši 7 tisíc korun a mobilní telefon.

Provozovateli způsobili škodu ve výši více jak 100 tisíc korun.

Zdroj: Youtube

Oba muže při jejich počínání zachytily bezpečnostní kamery. Policisté tak žádají veřejnost, aby se jim ozval kdokoliv, kdo muže na záběrech poznal. Ozvat se mohou na linku 158 nebo přímo policistům Obvodního oddělení Odolena Voda na telefonu 974 881 700.

Mladší muž byl oblečen do světlejší delší mikiny s kapucí a výrazným vzorem na zádech. Na hlavě měl nasazenou kšiltovku a respirátor, je možné, že měl i dioptrické brýle. Starší z mužů měl oblečenou sportovní bundu s kapucí a pod ní mikinu s kapucí se vzorem. Obličej si taktéž zakrýval respirátorem, ve dvou případech mu ale sklouzl a musel si ho znovu nasadit.

„Policisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a krádeže. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachatelům až 2letý trest odnětí svobody,“ uzavřela Schneeweissová.