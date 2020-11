Vše začalo obyčejnou silniční kontrolou dodávky Fiat Ducato 29. října ve večerních hodinách v ulici Českolipská. Ve voze se nacházel kromě řidiče i spolujezdec, který před policisty Obvodního oddělení Mělník začal utíkat. „Na výzvy k zastavení nereagoval. Policisté ho pronásledovali až k pozemku zbouraného domu, kde otevřel mříž ke studni a zmizel v prostorách podsklepení přilehlého ke studni,“ přiblížila začátek nezvyklé akce policejní mluvčí Markéta Johnová.

Policisté hlídkové služby, kteří dorazili na místo, neváhali a za mužem do hloubky několika metrů na úzkou římsu skočili, přeskočili přes studnu na druhou stranu a pokračovali dál do chodby. „Museli být však velmi opatrní, protože neznali totožnost prchajícího, zda se nejedná o nebezpečného ozbrojeného pachatele. Po pár metrech zjistili, že muž je v chodbě zaklíněn. Celou dobu na něj mluvili, do úzké chodbičky mu svítili a snažili se ho navigovat, aby se z pasti dostal,“ popsala Johnová. To se nakonec podařilo a policisté muže v poutech z chodby vyvedli. Ze studny je však museli dostat přivolaní hasiči se žebříky.

Proč před hlídkou utíkal, bylo jasné vzápětí. „I když se ještě pokoušel vydávat za jinou osobu, svou pravou totožnost zapíral, pod tíhou důkazů uvedl své pravé jméno. Policisté zjistili, že se jedná o šestačtyřicetiletého několikrát soudně trestaného muže. Pražské obvodní soudy pro různé městské části na něj vydali dva Evropské zatýkací rozkazy, jeden mezinárodní, dva příkazy k dodání do výkonu trestu odnětí svobody a jiný okresní soud pak příkaz k zatčení,“ uvedla Johnová.

Muže policisté podrobili dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní. Pozitivní na amfetamin a metamfetamin měl však orientační test na drogy.

Při skoku do studny si poranil hlavu a ruku, proto musel být ošetřen v nemocnici. Po ošetření byl eskortován do policejní cely na obvodním oddělení. „Po provedení všech potřebných úkonů byl převezen do výkonu trestu odnětí svobody. Nyní je navíc podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což by si mohl trest za mřížemi prodloužit až o další dva roky,“ dodala Johnová.