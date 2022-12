Případ, na který odkazovala, už policisté řeší. Deníku to potvrdila mluvčí Barbora Schneeweissová s tím, že událost byla nahlášena ve čtvrtek 1. prosince. Policie tedy teprve začala s prověřováním a věc nemůže jakkoli blíže komentovat.

„Obdrželi jsme prozatím jedno oznámení: oznamovatelka sdělila, že se před ní měl neznámý muž obnažovat. Kolegové momentálně intenzivně pracují na tom, aby zjistili, co přesně se na místě stalo,“ konstatovala Schneeweissová.

O dalších podobných skutcích, k nimž by v obci či jejím okolí došlo, policie zatím nemá žádné informace. Dlouholetá starostka Koberová se nicméně doslechla, že během posledního měsíce by se snad mělo jednat o již třetí případ nepěkného a obtěžujícího chování – a to vůči ženám různého věku. Právě proto se rozhodla promluvit o věci do tlampačů.

„Apelovala jsem, aby se poškozené co nejrychleji přihlásily na policii, aby mohla začít co nejrychleji jednat. Policie potřebuje víc důkazů,“ vysvětlila Deníku, proč o události veřejně informovala. S tím, že dalším důvodem je prevence.

„Pokud je to třetí případ a ten člověk tu pořád je a volně se pohybuje, ať si rodiče raději chodí k zastávkám,“ radí, že by děti měly mít doprovod. „Takovému člověku je pak jedno, kolik je dotyčné let,“ míní Koberová. A nezastírá, že její slova opravdu vyvolala rozruch: „Lidé mi celý večer volali, že se bojí.“

Jestliže vyhlásila, že muž, o kterém je řeč, žije na místní ubytovně, netěší to Petra Losa. Ten v obci provozuje jak ubytovnu, tak Hostinec u Losa – nicméně plánuje, že kvůli vysokým cenám energií s tímto podnikáním skončí. „V rozhlase padla adresa mého podniku bez předchozí domluvy s úřadem, zlobí se Los. Deníku řekl, že nyní věc řeší s právníkem: zvažuje podání žaloby kvůli poškození dobrého jména.

„Za 14 let jsem tu neměl s žádnými nájemci problém; tohle je první případ. Mám tu ubytované cizince několik let a nikdy nebyl žádný problém, tohle mi nedělá dobré jméno," řekl Los s tím, že to nepomohlo ani cizincům, kteří zde pobývají dlouhodobě.

O kterém muži starostka mluvila, ubytovatel Los ví. S tímto nájemcem, který se nastěhoval před tři čtvrtě rokem, on sám nikdy neměl žádný problém. Připouští však, že ho prakticky nezná. Ani jako hostinský; hospodu tento cizinec nenavštěvuje. „Viděl jsem ho všehovšudy tři minuty na začátku – při předání klíčů,“ řekl Los Deníku.

Muže podle jeho matky, se kterou Deník hovořil, čeká vyšetření u psychologa, k němž ho doporučil psychiatr. U psychologa má již domluvený termín na příští týden. Problém podle matky začal, když synovi přerostlo přes hlavu pití alkoholu. „To pak neví, co dělá,“ řekla žena Deníku. S odkazem na závěr zkoumání u psychiatra trvá na tom, že syn není nebezpečný. „Naopak je velmi laskavý a stydlivý. Tvrdě pracuje a je toho na něj moc,“ uvedla.