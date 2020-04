Místní mají obavy, aby ho to po letech netáhlo domů. Znepokojený a právem nazlobený je i starosta obce Luděk Kvapil, který roky apeluje na zákonodárce, aby byli i nezletilí vrazi trestně odpovědní za své kruté činy náležitě potrestáni.

Kvůli svému tehdy nízkému věku, si nezletilý pachatel vraždu nikdy neodseděl a až do devatenácti let byl umístěný ve výchovném ústavu pro mládež. Zde mu byly podávány léky na potlačení sexuální potence. Zařízení následně opustil jako beztrestný jedinec.

Přestože měl Robin i nadále podstupovat medikamentózní léčbu, takzvanou chemickou kastraci, k doktorům přestal docházet. Zákon mu to jako svobodnému občanovi totiž nenařizuje. Navázal proto vztah se ženou a mohl žít řádný život. Jelikož jde ale patrně o nenapravitelného jednice, strávil uplynulých šest let za mřížemi. Trest vyfasoval za krádež a účast na loupežném přepadení.

„Podle mého názoru je ten člověk na svobodě jako odjištěný granát a nikdo neví, co provede příště. Pokud má skutečně tak těžkou diagnózu, jakou uvádějí odborníci a trpí vážnou duševní poruchou v oblasti sexuální preference, nikdy v životě se nemůže změnit. Nyní je svobodný a dokonce si změnil příjmení. Nerad bych se proto v médiích dočítal další otřesné zprávy a znovu prožíval to, co si tehdy zakoušela rodina zavražděné dívenky a ostatní rodiče a lidé v Kmetiněvsi i sousedním Hospozíně,“ zdůraznil starosta Kmětiněvsi Luděk Kvapil.

Zákonodárcům do poslanecké sněmovny proto předal již před několika lety takzvanou Kmětinevskou výzvu, což je petice obsahující 600 tisíc podpisů. Výzva požaduje trestní odpovědnost pro nezletilé jedince, kteří spáchají zvláště nebezpečný zločin nebo vraždu.

„Dodnes se nic neděje a můj požadavek uzákoněn nebyl. Mám pocit, že se v parlamentu spíše starají spíše o výši svých platů, než aby řešili opravdu závažné problémy,“ dodal Kvapil.

Kde se nyní pohledný devětadvacetiletý mladík s výrazným tetováním na krku a nápisem na hrudi pohybuje, nikdo z Kmětiněvských ani sousedního Hospozína, neví. V rodném Hospozíně nicméně už příbuzné nemá. Jeho matka nedlouho po vraždě spáchané synem zemřela, a jak potvrzují lidé ze sousedství, nežije už ani Robinova babička. Patrně do vsi tedy nezavítá. Pokud by se tak stalo, ani po letech by neunikl lynči místních.

„Jak říkám, je nepochopitelné, že takový člověk nemusí být léčen a izolován v ústavu a může se pohybovat v běžné společnosti,“ uzavřel zklamaně starosta Kvapil.

Novoroční vražda v roce 2004

Třináctiletou Báru zavraždil ani ne o rok mladší Robin na Nový rok v roce 2004, když se vracela domů z procházky po spojovací cestě mezi Hospozínem a Kmetiněvsí. Dívenku, která domů nedorazila, hledali všichni ze vsi. Do pátrání se zapojil i vrah. Zneuctěné tělo bylo po několika hodinách nalezeno v porostu u potoka. Nikdo si tehdy nepřipustil myšlenku, že by vrahem mohlo být dítě. Za nehty mrtvé však byly nalezeny zbytky kůže násilníka a bylo s čím porovnávat. Kriminalisté na základě vzorků DNA věděli, že hledají mladšího muže. Odebrány byly stovky vzorků, včetně těch od obyvatel obou sousedících obcí. Smyčka se utáhla na sklonku téhož roku, kdy policie usvědčila toho jediného pravého – školáka Robina.