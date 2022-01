Podle informací Deníku žena partnera ubodala a za cíl si při přitom útočnice vybrala to nejcitlivější místo na těle. Smrtící útok vedla přímo do oblasti genitálií a svého partnera v podstatě vykastrovala. Zadržena byla na místě činu a skončila psychiatrii. Jak potvrdila policejní mluvčí Vlasta Suchánková, podezřelá družka byla v době spáchání trestného činu střízlivá, nicméně test potvrdil přítomnost omamných psychotropních látek.

Z informací, které má redakce k dispozici plyne, že útok na muže mohl být výsledkem chování oběti k družce. To bylo podle mnohých až diktátorské a tyranské.

Místní se od neděle ve vsi prakticky ani o ničem jiném nebaví a útržky informací přetřásají nejvíce v hloučku před místní samoobsluhou. Mnozí znali pár od vidění, jiní o něco lépe. Nikdo z nich však takový konec vztahu nečekal.

„Do Bosyně se pár přestěhoval před několika lety ze sousední Vysoké. Zde ve vsi zakoupili zčásti vilu od původního majitele, který ji ale také ještě užívá. Kdysi to bývala mateřská škola, kam jsem i já chodíval. Se zavražděným mužem i jeho družkou jsem se znal, a dokonce pro ně nějaký čas pracoval. Muž provozoval čistírnu a prodejnu perských koberců v Praze. Za sebe mohu říct, že pracovat pro něj nebylo zrovna nejpříjemnější. I proto jsem s ním spolupráci po čase ukončil. V práci nás dost buzeroval a svoji partnerku také. Choval se k ní jako uzurpátor. Ona byla fajn a divil jsem se, že si to nechá líbit, “ říká místní Miroslav Kožnar.

Jaké bylo ale přímo soukromí partnerů ani po čtyřech letech prakticky nikdo v obci pořádně neví. "Společné děti neměli. Muž měl syna z prvního manželství, který žije v zámoří a ženy potomek u příbuzných. Ve vsi jsme je moc nevídali, akorát v létě se tu projížděli na elektrokolech. Jinak byli do večera v práci v Praze a o víkendu zalezli do baráku a nechali si od jednoho místního muže dokonce donášet jídlo nebo víno. Peněz měli asi dost,“ dodává další muž stojící v hloučku před samoobsluhou.

Podle Vietnamce, který samoobsluhu ve Vysoké provozuje, zavražděný podnikatel běžně v obchodě nakupoval, ale za poslední dva měsíce se v krámě neukázal. „Podle mě byl pán možná i nemocný. Do krámu nechodil a když jsem ho zahlédl, vždycky seděl v jeho dacii na sedadle spolujezdce a řídila paní. Co se stalo, nás hodně překvapilo,“ popisuje vietnamský prodavač.

Osobně zavražděného muže nepoznala ani oslovená starostka Vysoké Elena Maryšková. „Úřední záležitosti za sebe nechal pokaždé vyřizovat někým jiným. Na obci jsme se setkali asi před rokem pouze s žádostí, zda bychom mu nepovolili ve vsi provozovat jeho čistírnu koberců. To jsme mu zamítli,“ říká starostka. Pro obec by to podle ní byla velká ekologická zátěž.

Přestože nebo právě proto, že místní se přátelili s párem sporadicky, vypráví se o dvojici leccos. I to, že zhruba před dvěma lety údajně muž proháněl po vsi svoji družku s nožem v ruce a prý měla zasahovat i policie. „Ve vsi se to říká, a dokonce i to, že měl doma zbraně a jednu nosil u sebe pro svoji ochranu, ale jestli je to pravda, to skutečně nikdo neví,“ vypráví další oslovený šedesátník, který se představil jako Jaroslav.

Zvěsti o tom, že už v minulosti údajně bylo třeba napjaté vztahy dvojice urovnávat za účasti policistů, Deníku v úterý představitelé středočeské policie nepotvrdili. Její ředitel Václav Kučera na dotaz Deníku odpověděl, že takovém podnětu nemá informaci.

Jeho náměstek pro kriminální policii Ondřej Smotlacha, pod jehož vedení spadá vyšetřovací tým a o práci na případu má detailní informace, vrtí hlavou. „Není to tak, že bychom do toho prostředí chodili a byly to pro nás známé osoby,“ konstatoval. K okolnostem samotného skutku však cokoli dalšího uvést nechtěl. „Je to ještě zcela čerstvá věc,“ zdůrazňuje.

Rovněž náměstek ředitele pro vnější službu Jan Tulach, který velí uniformované policii včetně hlídek, jež vyjíždějí řešit oznámení na linku 158, Deníku naznačil, že blížící se tragédii, k níž došlo, nic předem nesignalizovalo. „Nemám informace, že bychom tam měli výjezdy pravidelně,“ říká.