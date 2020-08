Nadšení mladého řidiče vylekalo dvě dívky. Těmito slovy v pátek komentovala Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ případ, který se stal na okraji Staré Boleslavi. Vlastně nestal, i když na to počátku vypadalo na kauzu jak hrom.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

K tomu, co se odehrálo, nicméně policisté z obvodního oddělení v Brandýse nad Labem konstatovali, že se nejedná o trestný čin ani přestupek – a vlastně nedošlo ani k čemukoli mimořádnému. Rozhodně ne k tomu, že by se kdosi za bílého dne snažil lákat školačky do auta, jak původně naznačovalo oznámení dvojice slečen. Zdání občas klame,“ poznamenala k tomu Hašlová.