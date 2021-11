Za fóliovník v Mlékojedech plný rostlin hrozí roky vězení. Šlo o marihuanu

Týká se spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. „Dílem dokonaným a dílem ve stádiu pokusu,“ upřesnil Truxa, podle jehož slov může v případě uznání viny být u soudu ve hře až trest odnětí svobody na deset let.

Takovou sankci, konkrétně rozpětí trestu od dvou do deseti let, paragraf 283 trestního zákoníku stanoví ve svém druhém odstavci pro pachatele, kteří drogový delikt spáchali ve značném rozsahu nebo byli za takový čin už potrestáni v posledních třech letech. Případně se zapojili do činnosti organizované skupiny nebo jejich skutek zpřístupnil drogu dítěti. Existují však i přísnější sazby. Ta nejtvrdší – ve čtvrtém odstavci zmiňovaného paragrafu – nabízí dokonce až 18 let, pokud jde o zapojení do řádění zločinecké skupiny působící ve více státech nebo čin, s nímž souvisí úmrtí či těžká újma na zdraví nejméně dvou osob.

V tomto konkrétním případě použití přísnější právní kvalifikace podle druhého odstavce reaguje na velké množství marihuany, již policisté při domovní prohlídce nalezli ve vnitřních i venkovních prostorách. Konkrétně ve venkovním fóliovníku rostlo téměř 200 konopných „kytek“; v domě pak policisté objevili 44 čerstvých řízků rostliny a 144 částečně usušených větviček. „Muž měl nejméně od dubna do července, tedy do dne, kdy policisté přišli na prohlídku, pěstovat marihuanu pro svou potřebu a z té dále vyrábět další produkty,“ konstatoval Truxa. Vedle užívání sušeného konopí prý podezřelý také vyráběl konopné tablety a masti. Mluvčí upřesnil, že celkové množství zabavených rostlin konopí a všechen usušený materiál zajištěný na pozemku dohromady vážily osm kilogramů. Našlo se také pěstební příslušenství.

V podobných případech odhalení pěstíren marihuany není delší prodlení mezi policejním zásahem na místě a sdělením obvinění ničím neobvyklým. Je mimo jiné třeba počkat na výsledek znaleckého zkoumání, které v zajištěných rostlinách konopí či sušině určí obsah účinné látky THC; delta-9-tetrahydrocannabinolu. Právě tato hodnota ukazuje, zda se pěstitel dostal do konfliktu se zákonem. Jinými slovy: zda skutečně pěstoval marihuanu, nebo šlo jen o nezávadné konopí.