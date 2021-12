Za křik na řidičku popelářského auta v Ješovicích hrozí muži až rok vězení

Konflikt, který by v případě uznání viny mohl vynést až roční trest, spěje bezmála čtvrt roku od skutku k projednání před soudem. Plyne to z informací mluvčího středočeské policie Pavla Truxy, jenž uvedl, že mělničtí policisté sdělili podezření z nebezpečného vyhrožování 51letému muži, který se 18. října ráno dostal ve vesnici Ješovice u Liběchova do konfliktu s řidičkou popelářského vozu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora