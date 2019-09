„Přelezl oplocení, z bazénu vypustil vodu a následně si ho odnesl domů. Druhý den ho přinesl ke kamarádovi do baru, kde ho rozložil a napustil vodou. Kamarád mu za to daroval jiné předměty,“ informovala počátkem srpna policejní mluvčí Eva Hašlová. S tím, že během pár dnů místní policisté podezřelého našli.

Překvapí však, co se dělo po ohlášení krádeže. Pamatujete ještě, jaké teplo bylo na sklonku července? Přímo parno. To si uvědomovala i policistka z místního obvodního oddělení Ludmila Dorňáková, jíž nebylo lhostejné, že děti, které se v bazénu původně koupaly, o tohle osvěžení přišly. Také ona šla do akce rychle: koupila a osobně přinesla nový nafukovací bazén. O tomhle „posunu v případu“ informovala Hašlová nyní. „Velkou radost a milé překvapení svým rozhodnutím udělala nejen dětem, ale i mamince, která něco takového nečekala,“ poznamenala k jednání policistky.