Kamerové záznamy ukazují, že čerpadlářku zabil za situace, kdy se žena nestavěla na odpor a snažila se z místa uniknout. Při bleskové akci si lupiči přivlastnili pokladnu s deseti tisíci korunami a zboží včetně cigaret za dvacet tisíc.

V polovině ledna zdrželi policisté na Mělnicku – v Kralupech nad Vltavou a ve Vojkovicích – dvojici podezřelých, oba jsou stíháni vazebně. Zatímco Ivan H. čelí „pouze“ obžalobě z loupeže (k čemuž se přiznává s tím, že komplicova střelba pro něj byla překvapením), spoluobžalovaný David Š. se zpovídá z vražedného jednání se zištným motivem. Že by na pumpě vypálil smrtící kulku, však odmítá, stejně jako to, že by se tam účastnil i loupeže. Od svého zadržení trvá na tom, že na místě vůbec nebyl. Podle obhajoby to nebylo vyloučeno, a tak je prý na místě vynést zprošťující verdikt.

Státní zástupce Martin Suska naopak o jeho vině nepochybuje. Zásadní je především výpověď údajného komplice Ivana H., podporovaná však i dalšími důkazy vyvracejícími obhajobu. Pro již v minulosti opakovaně souzeného Davida Š., u něhož znalci prakticky vypučují možnost nápravy, žádá výjimečný trest: odnětí svobody v trvání mezi 20 a 30 lety.

V případě Ivana H., který by za loupež mohl dostat trest od dvou do deseti let, jsou ve hře polehčující okolnosti: vedle spolupráce s orgány činnými v trestním řízení i vyjádřená lítost a vyslovená omluva. Na místě činu nicméně i střelcův kumpán působil podstatně chladnokrevněji, než se zdají naznačovat slova tohoto obžalovaného v jednací síni.