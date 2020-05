Tak dlouho má senior přemýšlet v cele o tom, zda se nedalo najít jiné řešení dlouholetých sporů malicherného rázu, než si počíhat na sousedku, až půjde ráno do práce, a umlátit ji nejméně deseti ranami dvoukilovou železnou tyčí mířícími na hlavu. Právě k tomu došlo loni 20. listopadu kolem páté ranní. Karel L. tvrdil, že vraždit původně nezamýšlel. S ženou původně podle své verze chtěl jen promluvit o změně vzájemných vztahů – a „ukončit to“ se prý rozhodl až ve chvíli, kydy se mu oběť začala vysmívat a sprostě nadávala. A tyč i kuchyňský nůž, který také zanechal na místě činu, si připravil jen pro případ, že by ho napadl její manžel…

Spěchala do zaměstnání, tam už nedorazila

To mu však soud neuvěřil – už s ohledem na to, že verze, kterou Karel L. předkládal ve svých výpovědích, se v průběhu trestního řízení proměňovala a vyvíjela. A rovněž vzhledem k tomu, že obžalovaný nedokázal kloudně vysvětlit, jak chtěl dosáhnout toho, že debata s ženou, která časně ráno pospíchala do zaměstnání, povede k ukončení letitých různic. K samotnému skutku se Karel L. doznal i v jednací síni – včetně toho, že kdy se mu zatmělo před očima, neviděl jiné východisko a jeho úmyslem už bylo zabít. Podle státního zástupce Zbyňka Vondry i samotného verdiktu však šlo o čin připravovaný – a předem zamýšlený tak, jak byl dokonán.

V minulosti již jednou ženu napadl sekerou

Stejnou ženu už Karel L. v minulosti udeřil do hlavy sekerou, přičemž jí způsobil zranění, jež si vyžádalo několik stehů. Tento incident z 8. června 2014, za který u okresního soudu dostal podmínku „tři na čtyři“, nicméně souzený senior vysvětloval jako nešťastnou náhodu, k níž došlo ve chvíli, kdy s manželkou byli na zahrádce. Sousedka prý nadávala jeho ženě, jež se ohradila proti psímu výkalu na trávníku, a soused napadl jeho právě ve chvíli, kdy štípal dříví; proto měl v ruce sekerku. V té chvíli podle jeho verze ženy nechaly hádky a šly se podívat na pranici zblízka – přičemž on se zrovna útočníkovi vysmekl, při tom máchl rukama – a bylo to.

Nynější prvoinstanční verdikt, který není pravomocný, obsahuje také rozhodnutí o povinnosti nahradit nemajetkovou újmu v sumě převyšující půl druhého milionu korun. Původní požadavek zněl na 6,4 milionu korun, nicméně s většinou uplatňovaných nároků trestní senát odkázal příbuzné oběti na řízení ve věcech občanskoprávních.