Za výrobu drog hrozí muži z Kralup dlouhé vězení. I když je dělal jen napůl

Polotovar k výrobě heroinu si doma připravoval 41letý muž z Kralup nad Vltavou, do jehož bytu dorazili v minulém týdnu policisté. „Pomohli“ mu nejen s ukončením této produkce, ale také zajistili stěhování. Putoval totiž nejprve do policejní cely a pak do vazební věznice.

Heroin. Ilustrační foto | Foto: Deník/archív