V poslední době mají zloději spadeno i na uskladněná kola. Pachatele nezastaví ani takové zabezpečení, kdy má majitel své věci uložené pod několika zámky.

Zamčené dveře nebyly překážkou

Krádež v lokalitě Holubice-Kozinec na Praze-západ, o níž informovala Petra Pučelíková z berounské policie, je jen jedním příkladem z mnoha. Neznámý pachatel, který si před týdnem jako páčidlo přinesl násadu ke krumpáči, již pak nechal na místě činu, nejprve vypáčil zámek branky u vstupu na pozemek. „Poté vypáčil a poničil dveře u zahradního domku, vnikl dovnitř, kde přeřízl řetěz jistící dvě jízdní kola, která odcizil,“ informovala Pučelíková. Celková škoda jen na odcizených kolech byla vyčíslena na 71 948 korun.

V regionu ale nešlo o ojedinělý skutek. Pučelíková na Praze-západ připomněla třeba ještě hostivickou krádež, při níž během prvního červencového víkendu zmizela ze společných prostor v přízemí bytového domu tři kola za sedmapadesát tisíc; celková škoda dosahuje 56 990 Kč. „Jenom“ jedno horské kolo se během stejného víkendu ztratilo v Černošicích, kde se zloděj vloupal do předsíně rodinného domu – i tak se však škoda vyšplhala na 46 tisíc.

Lankový zámek krádeži nezabrání

Kradou se i kola odstavená ve stojanech; klidně i za bílého dne. Byť majitel použije jisticí lanko, jako by tam ani nebylo: zloději stačí jediné štípnutí. Tak během prvního červencového víkendu zmizelo dámské kolo ze stojanu u vlakové zastávky ve Všenorech (9428 Kč) či o pár dní dříve pánské horské kolo ze stojanu u nádraží v Černošicích (osm tisíc). A podobně se krade i jinde. Třeba v Kladně, kde se minulý týden ve čtvrtek ztratilo pánské horské kolo za 15 tisíc ze stojanu před obchodním centrem v Kročehlavech; lankový zámek nepomohl. „Pachateli stačilo deset minut,“ připomněla policistka Michaela Nováková, že bicykl zůstal bez dozoru jen na chvilku.

Cyklistům Nováková radí zajistit kolo k pevným předmětům; s použitím bytelného bezpečnostního zámku a cykloalarmu. A to na takovém místě, kde se pohybuje hodně lidí, takže zloděj nebude mít na krádež dostatek času, či pod kamerou městské policie. Radí také použít více zámků: jeden přes rám a druhý přes přední či zadní kolo. A než se vzdálíte, sundejte vše, co lze snadno ukrást: světla, brašny, komputery a podobně, doporučuje Nováková.

Barbora Schneeweissová z krajského ředitelství policie Deníku v pondělí připomněla také výhody forenzního značení, usnadňujícího identifikaci v případě nálezu kradeného kola. Většinou to zajišťují strážníci. „Třeba my spolupracujeme s městskými policiemi v Neratovicích, Kralupech i Mělníku; umí to ale i mělnické obvodní oddělení, řekla Deníku Markéta Johnová z mělnické policie.

Objasněnost je letos vyšší

Policejní statistiky, které jsou nejnověji uzavřeny za květen, udávají, že za prvních pět měsíců roku bylo ve středních Čechách nahlášeno 172 krádeží jízdních kol – nachlup stejně jako před rokem. Ve srovnání s loňskem se však daleko sympatičtěji jeví údaj o úspěšně vyřešených případech: objasněnost letos dosáhla 19,2 procenta. Proti loňským 12,2 procenta (či dokonce předloňským 11,1) je to velký pokrok. Obecně však platí, že zrovna kradená kola se hledají obtížně – navzdory policejním návštěvám v bazarech či zastavárnách – a pro pátrání po jejich zlodějích to platí jakbysmet.

Krádeže jízdních kol ve Středočeském kraji za prvních pět měsíců roku

Rok Počet skutků Objasněno 2019 172 33 2018 172 21 2017 144 16 2016 160 19 2015 193 39 2014 350 34 2013 389 34 2012 259 27 2011 244 24 2010 266 19 2009 205 22

Zdroj: Policie ČR; údaje za období leden – květen