Připomněla sice, že zatím neznámému pachateli přečinu krádež hrozí v případě vypátrání trest odnětí svobody až na dva roky – je však skutečností, že najít podezřelého nebývá v podobných případech zrovna jednoduché; stejně jako prokazování viny. Pokud se pachatel neprozradí pokusem o zneužití bankovní karty či k jeho odhalení nepřispěje záznam bezpečnostních kamer z místa činu (případně na sebe sám neupozorní třeba tím, že se svým skutkem někde pochlubí), není pátrání snadné a k úspěchu je potřebná i notná dávka štěstí. O to aktuálnější je policejní upozornění: lépe je podobným případům předcházet a chmatákům nedat příležitost.

Policie radí, jak se vyznat v tlačenici

- Nenoste s sebou velkou hotovost. Ztráta peněz navíc není jediným důsledkem neopatrnosti: můžete přijít i o doklady (občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas, platební karty) či klíče od bytu, od auta nebo jiné cennosti.

- Peníze a bankovní karty ukládejte do vnitřních kapes oblečení, nikoli do zadních kapes u kalhot. Identifikační číslo ke kartě nenoste společně s ní. V případě její krádeže okamžitě volejte pobočku banky či spořitelny a tuto situaci oznamte.

- Nenechávejte peněženku navrchu kabelky nebo nákupní tašky, nenoste ji v průhledných taškách nebo síťovkách.

- Nevystavujte zbytečně na odiv větší finanční hotovost či cennosti.

- Nenechávejte kabelku nebo peněženku při nakupování bez dozoru. Nesete-li zavazadla a balíčky, mějte kabelku mezi tělem a nákupem.

- Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání. Méně tím zloděje vyzýváte – a navíc ztěžujete provedení krádeže.

- Kontrolujte uzavření svých zavazadel. Nejvhodnější z hlediska bezpečnosti jsou zavazadla se složitějším způsobem uzavírání.

- Peníze nenoste v batůžku na zádech, kam nevidíte.

- Pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku, věnujte zvýšenou pozornost bezprostřednímu okolí a nespouštějte oči ze svých zavazadel.



Zdroj: Policie ČR