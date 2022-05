„Pak už jen obdržela ověřovací PIN, který zadala. Současně jí přes whatsappovou komunikaci bylo doporučeno, aby v žádném případě stránky neopouštěla. Takto byla požádána o připojení a stejný postup ještě jednou,“ konstatovala Suchánková.

Očekávané tisícovky za nabízený koberec se ale na účtu nedočkala. Naopak: přes třicet tisíc korun z konta zmizelo; zůstalo tam jen 22 Kč. Další peníze kdosi ženě odčerpal z kreditní karty. Když viděla, co se děje, kontaktovala svoji banku – tam jí ale mohli jen potvrdit její vlastní podezření: stala se obětí podvodu. Nekalého počínání, které sama umožnila poskytnutými údaji.

Nyní se policisté snaží zjistit, kdo má tento skutek na svědomí, „V dané věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin podvodu podle § 209, odst. 1 a pro podezření z neoprávněného opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku,“ konstatovala Suchánková.

Jak se bránit internetovým podvodníkům

- V žádném případě nesdělujte žádné citlivé údaje k vaší osobě ani bezpečností údaje z vaší platební karty – nebo přístupové údaje k on-line bankovnictví;

- Nikdy nikomu nesdělujte (a ani nepřeposílejte), bezpečnostní autorizační kód, který vám přišel formou SMS zprávy;

- Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu;

- Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do vašeho počítače;

- Sledujte a pečlivě čtěte informace od vaší banky v internetovém bankovnictví;

- Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje;

- Je třeba aktualizovat software, antivirový program, firewall;

- Během podezřelého hovoru nebo bezprostředně po něm si zaznamenejte údaje, které vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)

Zdroj: Policie ČR