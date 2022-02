Obec Vysoká dva dny po vraždě. "Choval se k ženě jako uzurpátor," říkají o oběti

Po sdělení obvinění policisty podalo státní zastupitelství návrh na vzetí do vazby – aby se dotyčná nevyhýbala trestnímu stíhání a trestnou činnost neopakovala – se kterým mělnický soud v úterý souhlasil. Žena tedy putovala do cely vazební věznice. „V případě prokázání viny před soudem jí může hrozit trest odnětí svobody na 15 až 20 let, případně trest výjimečný,“ konstatovala Suchánková. Výjimečným trestem by se v tomto případě nerozumělo doživotí, ale možnost uložit trest odnětí svobody i v rozpětí 20–30 let.