Zloděj se ve školce napakoval jídlem

Kralupy nad Vltavou/ Místo do obchodu si zašel zatím neznámý pachatel v době ze středy na čtvrtek do kralupské mateřské školky. Do budovy vlezl sklepním oknem, které poškodil. Podle mělnického policejního mluvčího Václava Tichého se zloděj ve školce napakoval potravinami. Svým lupem chhmaták způsobil provozovateli škodu vyčíslenou na dva tisíce korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Autor: Jiří Říha