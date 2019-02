Kostelec nad Labem – Zatím neznámý zloděj ukradl měděné dráty a jízdní kolo za více než třicet tisíc. Policie žádá veřejnost o spolupráci s dopadením pachatele.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Lupič se vloupal do jednoho ze zahradních domků na pozemku rodinného domku v Borku u Staré Boleslavi. Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové případ šetří policisté z Kostelce nad Labem. „Neznámý pachatel někdy v době od úterý 15. ledna od deseti hodin dopoledne do pondělí 21. ledna vnikl na pozemek rodinného domu, překonal uzamčené dveře do zahradního domku a odcizil odsud zhruba sto metrů měděného drátu a dětské jízdní kolo značky Fat Bike. Škoda byla nakonec vyčíslena na více než pětatřicet tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí.

Pachateli hrozí za krádež a porušení domovní svobody, že stráví až dva roky za mřížemi. „Aby se podařilo pachatele vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí v inkriminovanou dobu podezřelé osoby,“ žádá Markéta Johnová veřejnost o spolupráci a případné svědky, kteří by viděli v Borku nějakou podezřelou osobu. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně přímo na Obvodní oddělení policie v Kostelci nad Labem nebo na telefonním čísle 974 876 720. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.