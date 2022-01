K vloupání do chat v třebotovské ulici K Mejtku, které šetří policisté z řevnického obvodního oddělení, došlo v blíže neupřesněné době mezi 29. prosincem a 14. lednem, informovala policejní mluvčí Michaela Richterová. Může se přitom zdát, že kořist zloděj objevil náhodně: jeho počínání by mohlo nasvědčovat tomu, že takzvaně na jistotu nejspíš nešel. Na druhou stranu vyvinul značné úsilí, aby se dovnitř dostal právě zde; jiných chat je přitom v okolí celá řada.

„Pachatel překonal oplocení pozemku tím, že vyřezal do plotu otvor. Poté poškodil u jedné chaty dřevěné dveře do sklepních prostor, čímž způsobil škodu okolo pěti tisíc korun. Dále pak u další chaty poškodil troje dveře, kterými se dostal do vnitřních prostor, odkud následně odcizil trezor,“ shrnula Richterová známá fakta. Právě v trezoru byly uloženy zlato a odznaky. „Na odcizení vznikla poškozenému škoda ve výši téměř 100 tisíc korun a na poškozených dveřích okolo 25 tisíc,“ konstatovala.

V souvislosti s vloupáními do rekreačních objektů, kam se nezvaní návštěvníci dostanou zpravidla dveřmi nebo oknem, mluvčí připomněla, že existují různé typy pachatelů. Někteří v chatách a chalupách jen hledají zázemí a úkryt před chladem i dalšími rozmary zimního počasí. „Většinou jim postačí, když uvnitř naleznou něco k snědku a teplé peřiny,“ poznamenala Richterová. Druhou skupinu pak představují ti, kteří pasou po čemkoli, co by se dalo odnést a zpeněžit. Věci se pak snaží udat třeba v bazaru, náhodně osloveným zájemcům – nebo i ve sběrně.

Jak čelit škodám spojeným s vykradením chat a chalup

- Zabránit zloději ve vstupu do objektu kvalitním zámkovým systémem, odolnými dveřmi, mřížemi na oknech a uzamykatelnými okenicemi. Vyšším standardem je elektronická ochrana.

- Neponechávat v chatě nebo chalupě cenné věci. Zloději se nejčastěji zaměřují na elektrické nářadí, starožitnosti, televize, rádia, další elektrospotřebiče, sportovní vybavení či zahradní stroje.

- V okolí objektu nenechávat volně přístupné žebříky či nářadí, které by pachatel mohl využít k vloupání.

- Pokud v blízkosti natrvalo bydlí vstřícní sousedé, lze je požádat o dohled na opuštěný rekreační objekt.

Zdroj: Policie ČR