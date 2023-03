Hezké chvíle na sluníčku na náměstí Míru v Mělníku se pro matku dvou autistických dětí změnily v otřesnou zkušenost. Stačila chvilka nepozornosti a z lavičky zmizel její batoh se všemi věcmi, doklady a penězi. Pár, který ji o něj připravil, okamžitě utratil lup v nedaleké herně.

Po zjištění, že se batoh ztratil, se žena obrátila na městskou policii ve služebně v sousední Husově ulici. „Ihned jsme začali pátrat pomocí kamer a podařilo se nám zpětně ze záznamu zjistit, že pachateli byly dvě osoby. Kamera zachytila, jak muž a žena s podobným batohem odcházejí z náměstí. Díky osobním znalostem strážníků bylo jasné, že jde o známé firmy, které pobývají v jedné z místních ubytoven," uvedl ředitel Městské policie Mělník Ladislav Hošmánek. Ukradený batoh přitom pár hned za náměstím ukryl do tašky.

Strážníci zjistili, že dvojice často navštěvuje mělnické herny. „Podle kamerového systému se nám podařilo zjistit, že v jedné z nich už sedí," vysvětlil další kroky Hošmánek.

Než do herny dorazila hlídka, byly už peníze z batohu naházeny do automatů. „Hlídce se podařilo lupiče přesvědčit, ať chybějící hotovost do batohu vrátí. A protože krádež nepřesáhla částku deset tisíc korun, nešlo o trestný čin. Zloději nakonec dostali vysokou pokutu," dodal Hošmánek.

Žena tak hodinu od nahlášení dostala dobrou zprávu, že se batoh našel a může si ho na služebně městské policie vyzvednout.