„Odjela jsem dopoledne po desáté hodině do Prahy do práce. Když se manžel vrátil domů a našel otevřené balkonové dveře, myslel si, že jsem je zapomněla zavřít. Pak šel ale nahoru do pokoje a tam už viděl povytahované šuplíky," řekla Deníku okradená žena. Zloději podle ní sebrali celou šperkovnicí, hodinky a hotovost.