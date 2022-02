Potvrzuje to případ krádeže dvou horských kol v Roztokách na Praze-západ, který šetří policisté z libčického obvodního oddělení. Ze zamčené kůlny u domu v ulici Na Panenské tam zatím neznámý zloděj ukradl dvě horská kola v celkové hodnotě kolem 20 tisíc korun. Stalo se to v minulém týdnu během noci na pátek, připomněla mluvčí policie Michaela Richterová.

„Dosud nezjištěný pachatel vnikl v době od večerní půl osmé 10. února do ranní šesté hodiny následujícího dne do samostatně stojící kůlny. Vloupal se do ní po uražení petlice zámku,“ upřesnila. Uvedla dále, že policisté uvítají k případu jakékoli svědectví. Všímaví občané, kteří si všimli něčeho podezřelého, mohou své poznatky poskytnout na nejbližší policejní služebně i prostřednictvím linky 158.

Zloděj si odvezl pět úlů se včelami, škoda dosahuje 40 tisíc korun