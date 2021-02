Na policisty ze služebny ve městě Libčice nad Vltavou se sice obrátila v uplynulých dnech, avšak příběh, s nímž se policii svěřila, se začal odvíjet už loni v srpnu. Tehdy prostřednictvím internetové seznamky navázala kontakt s někým, kdo se představil jako muž ze Švýcarska, který má pracovní závazky i v České republice, připomněla počátky případu mluvčí kladenské policie Michaela Nováková.

„Intenzivně s ním komunikovala přes sociální sítě – a když se v jedné z konverzací zmínila, že má problémy se svým osobním autem, její „přítel“ nabídl, že jí zprostředkuje přes své firmy v Čechách pronájem vozidla s měsíčními splátkami. S tím oznamovatelka nesouhlasila, ale domluvila se s výtečníkem na koupi osobního automobilu,“ přiblížila Nováková moment, kdy se internetové debaty začínaly měnit v případ pro policii.

S mužem si žena v polovině září dala schůzku v Římě, kde domluvili i podrobnosti prodeje. A vše se zdálo být na nejlepší cestě i poté, co se žena vrátila domů. „Jejich internetová komunikace pokračovala, přičemž jí muž navrhl, aby mu zaslala finanční hotovost, jelikož jí vybraný automobil již zadal do výroby,“ konstatovala Nováková. Na účet jeho firmy žena poslala celkem 150 tisíc korun – a zatím, je to tak, že nemá peníze ani auto.

Nestalo se však, jak v podobných případech bývá obvyklé, že by se dotyčný odmlčel, jakmile se k penězům dostal. Opakovaně od něj přicházejí ujištění, že auto bude dodáno. Situace se však ženě už jeví tak, že naletěla podvodníkovi – a policisté, kteří se seznámili se všemi podrobnostmi, jsou podobného mínění. „Skutek je prošetřován jako přečin podvodu a pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ uvedla mluvčí Nováková.

Jak se vyhnout seznamovacímu podvodu

- Dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu

- Dávejte si pozor na sliby týkajícího se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí

- Protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby; nešetří milými slovy, komplimenty, lichotkami

- Pachatelé se obvykle schovávají za identitu vzdělaného člověka – například lékaře, architekta, vojáka, specialisty – který je rozvedený nebo vdovec a touží po vážném a harmonickém vztahu

- Podvodník předstírá intenzivní zájem o soukromí své oběti; dobře ví, co osamělá žena potřebuje, a sladkými slůvky ji dokáže „zpracovávat“ i několik týdnů až měsíců

- Po určité době přicházejí finanční požadavky, které mohou mít rozmanitou formu: pomoc při proclení cenného balíčku, po okradení, peníze na lékařské ošetření, investice do podnikání…

- Důležité je mít se na pozoru a známosti pouze z virtuálního prostředí, bez možnosti ověřit si identitu (přičemž falešné profily mohou být i hodně popracované), nezasílat peníze – a s nikým také nesdílet své intimní fotografie; ty později mohou posloužit k vydírání



Zdroj: Policie ČR