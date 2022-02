Z benjamínka je klíčový veterán. Navrátilce Červenku čeká čtvrtá olympiáda

Poprvé si jej do svého týmu vybral kouč Vladimír Růžička. Psal se rok 2010 a Roman Červenka odcestoval na olympiádu do Vancouveru po boku hvězd NHL jako mladý benjamínek a příslib do budoucna. Nechyběl ani o čtyři roky později v Soči, služby přislíbil i na hrách v Koreji. Nyní odlétá do Pekingu již za svou čtvrtou šancí, ve velké formě a s možná největším očekáváním.

Český reprezentant Roman Červenka | Foto: ČTK/ Michal Kamaryt