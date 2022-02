Vlajkonoši české výpravy byli z hlasů devadesáti sportovců zvoleni krasobruslař Michal Březina a kapitánka hokejové reprezentace Alena Mills. „Ještě mi to úplně v hlavě nedochází a myslím si, že oběma nám to dojde, až s vlajkou půjdeme. Slyšel jsem, že na předchozích olympiádách byly některé vlajky dost těžké, tak uvidíme,“ pousmál se Březina.

Covidové martyrium

Uzavřená bublina a denní testování – základním úspěchem bude pro sportovce již samotná účast na startu daného závodu. Oproti hrám v Tokiu se ale nemůžou akreditovaní účastnici volně pohybovat ani po dvou týdnech strávených v Číně. Dobrou zprávou je účast všech českých hvězd v Pekingu, těm se zatím vyhýbají potíže s pozitivním testem.

K Martině Sáblíkové a biatlonistce Markétě Davidové, které přiletěly do Číny speciálem v pátek, se připojila i dvojnásobná vítězka z Pchjongčchangu Ester Ledecká. „Vesnice je naprosto úžasná. Je to tady velké, čisté, vše funguje. Lidi jsou milí a umí anglicky. Dýchá to tady olympiádou,“ pochvaluje si Sáblíková.

Jedny z nejabsurdnějších podmínek mají snowboardcrossaři. Ti budou bojovat o medaile bez Evy Samkové, kterou do Číny nepustily zlomené kotníky. „Šlo o absolutní karanténu. Kdo s námi přišel do kontaktu, měl na sobě takové ty bílé mundúry s ochrannými skly. Všechno se stříkalo dezinfekcí, nesměli jsme ani na krok a testovali nám i snowboardy. To jsme docela čuměli. Štětinkami, jaké se strkají do nosu, dělali stěry na prknech,“ popisoval v rozhovoru pro Deník generálku v Číně snowboardcrossař Jan Kubičík.

Nesouhlas s Pekingem

Už když bylo rozhodnuto o konání letošní olympiády v Pekingu, řada sportovců nesouhlasila a rozhodnutí kritizovala. S blížícím se startem kritika ještě stoupá, navíc se k ní přidávají někteří čeští zástupci. „Můžu mlčet, ale to nechci. Štěstí, že jsem nebyl a nebudu součástí olympiády, kterou nedemokratická země zneužívá, aby si vylepšila svůj obraz ,“ řekl Kajakář Josef Dostál, jenž na letní olympiádě v Tokiu vybojoval bronz.

Rodák z Prahy naráží především na tvrdý postup tamního režimu proti Tibeťanům, Ujgurům a muslimským menšinám, hrozícím postihům sportovců za kritiku země či mobilní aplikace, u kterého reálně hrozí, že vysaje citlivá data účastníků.„Určitě bych pro pořádání olympiády v této zemi nezvedl ruku. Nejsem fanouškem čínské politiky. Ta s olympijskými ideály nesouzní,“ říká Jan Kubičík.

Jedna z nejkontroverznějších olympiád v historii může začít.