Libor Šulák

hokejový obránce

narozen: 4. března 1994, Pelhřimov

kariéra: Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Tatranski Vlci (MHL), Piráti Chomutov, SK Kadaň, Orli Znojmo, Pelicans (Liiga, Finsko), Grand Rapids Griffins (AHL), Detroit Red Wings (NHL), Severstal Čerepovec (KHL), KooKoo (Liiga, Finsko), Kärpät (Liiga, Finsko), Admiral Vladivostok (KHL)

reprezentace: 32 utkání, 2 góly, 2 asistence

Nyní se chystá si splnit olympijský sen. I když sen… „Každé dítě asi sní, a mělo by snít, o podobných cílech,“ ohlíží se za svými začátky urostlý bek. „Sice si nepamatuji, že bych nějak mluvil přímo o olympiádě, ale určitě jsem si chtěl někdy zahrát na mistrovství světa nebo olympiádě. Doufám, že se mi to letos opravdu splní, navzdory všem těm náročným opatřením a podmínkám. Bylo to by krásné.“

Od účasti na Hrách jej už dělí opravdu málo. „Olympiádu vnímám jako vrchol svého sportovního života. Koná se jednou za čtyři roky, sejde se tam na jednom místě víc sportovců. Je to zážitek na celý život,“ netají mírné vzrušení hráč Admiralu Vladivostok.

Každopádně tradiční olympijská atmosféra bude v Pekingu patrně výrazně potlačena. „Je škoda, že tam asi budeme žít jen v režimu hotel, stadion, hotel. Rád bych se podíval i na jiné sporty, ale to asi nebude možné,“ mrzí Šuláka. „Nejhorší na tom všem je napětí, které vás provází, zda dopadnou dobře testy.“

Zdroj: grafika Deník

Šulák to z českých hráčů z Pekingu do místa svého současného působiště nejblíže. Zhruba sedmnáct set kilometrů. „Teď jsem byl zase nějakou dobu v Evropě, takže jsem se musel aklimatizovat stejně jako ostatní. Je to velký časový skok, ale určitě to pro mě bylo snazší než pro ostatní hráče,“ potvrzuje s tím, že jej cestování a překonání časových pásem příliš netrápí: „Obecně nějakými velkými problémy při přeletech netrpím. Někdy je to horší, někdy lepší. Já se snažím vždy co nejrychleji přizpůsobit na aktuální čas. V letadle nespím, o to je to možná potom rychlejší.“

Zatímco na olympiádě bude Šulák nováčkem, hokej v Číně si již zahrál. V KHL totiž působí i tým Rudá Hvězda Kunlun (Kchun-Lun). „Byl jsem tam. Oni hrají v Šanghaji. Ale moc jsem toho neviděl. Prožili jsme tam onen klasický rituál hotel, spánek, zápas a hned zase pryč,“ přiblížil realitu český krajánek.

Před odletem z Vladivostoku, přes jeho relativní blízkost Pekingu, Libor Šulák velké vzrušení z olympiády nijak necítil. „Oni to mají časově blíž, ale jinak jsem necítil, že by to nějak prožívali. Určitě jim bude do not hrát právě ten čas. Vladivostok je od nás devět hodin, Peking sedm, takže Rusové budou moci sledovat vše v televizi v příjemnější časy,“ uzavírá reprezentační obránce.

Parádní sezona. Lídr týmu, nová smlouva, poprvé v kariéře kapitánem



Reprezentační bek Libor Šulák účastí na olympijských hrách korunuje svoji letošní povedenou sezonu. Ve svém současném klubu Admiral Vladivostok dostal vylepšenou smlouvu. „Nová smlouva mi určitě udělala radost. Mám klid na přípravu na novou sezonu. Je vždy složitější, když během trénování řešíte nabídky nebo jednání o nové smlouvě,“ netajil Šulák, který byl zároveň novým trenérem jako lídr jmenován kapitánem týmu: „Bylo příjemné, že to o mně řekli, ale moc si tak nepřipadám. Občas musím něco říct, ale role kapitána je v Rusku odlišná od té naší. Především se snažím být lídrem směrem ke klukům v kabině. Že bych byl nějaká pravá ruka trenéra, tak to tam nefunguje.“