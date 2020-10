"Nesnáším jakékoli náznaky klientelismu a absolutně vylučuju tuhle nějakou spekulaci," prohlásil Babiš. Podle jeho informací se středeční schůzka, které se zúčastnil i ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant, týkala testování obyvatel na covid-19 formou antigenních testů. S Havrlantem, podle něhož se jednání týkalo pilotního projektu na plošné testování, si o obsahu schůzky chce ještě Babiš promluvit.

Ministerský předseda zkritizoval Faltýnka za to, že se v takovýchto záležitostech angažuje. "U pana Faltýnka jsem opakovaně řekl, že to není možné. On vůbec se do toho nemá montovat, to není vůbec jeho byznys. Já si na to dohlížím sám," řekl Babiš. Jako příklad uvedl to, že se v pátek povedlo dojednat dodávku dalších 20 500 očkovacích dávek na chřipku.

Nový ministr si musí udělat pořádek

Ministerstvo zdravotnictví nemá podle Babiše potřebné struktury na nákup zdravotnických látek a prostředků.

"Taky když nakupovalo za první vlny (koronaviru), tak to nebylo bůhvíco, byla to spíš katastrofa. Nový ministr si tam musí udělat pořádek," uvedl premiér. Dříve zástupci ANO postup ministerstva zdravotnictví, které ještě v září vedl Prymulův předchůdce Adam Vojtěch (ANO), ve věci nákupu ochranných pomůcek obhajovali.

Schůzka Prymuly s Faltýnkem a Havrlantem se uskutečnila v jedné z restaurací na Vyšehradě navzdory tomu, že restaurační zařízení musí být na základě protikoronavirových opatření zavřena.

Prymula i Faltýnek podle fotografií v deníku Blesk schůzku opustili bez roušek. Faltýnek na Babišovu výzvu v pátek rezignoval na funkci místopředsedy ANO. Prymula odstoupit z ministerské funkce odmítl a Babiš navrhl prezidentu Miloši Zemanovi jeho odvolání. Zeman se má s kandidátem na nového ministra, jehož jméno Babiš nesdělil, sejít v úterý.