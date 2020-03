Premiér Andrej Babiš na pátečním brífingu upřesnil, že zákaz vstupu cizinců na území České republiky začne platit o nedělní půlnoci na hranicích se sousedními zeměmi.

Od půlnoci na pondělí (16. března) nesmějí čeští občané vycestovat ze země. Výjimku budou mít řidiči kamionů, autobusů, piloti a ti, kteří pracují v příhraničních oblastech.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) stanovil výjimky, týkat se budou například přeshraničního styku, tedy lidí, kteří dojíždějí za prací do 100 kilometrů od českých hranic. Tito lidé se budou muset na hranicích prokázat platným dokladem, platnou pracovní smlouvou.

Původně byla vzdálenost stanovena na 50 kilometrů od hranic. „Vedli jsme jednání s našimi partnery v zahraničí a rakouský ministr vnitra mě žádal, abychom vzdálenost zvážili. Jejich nemocnice nebo ústavy sociální péče by se ocitly pod tlakem,“ vysvětlil Hamáček zvýšení úseku na 100 kilometrů od hranic.

Tam nyní spadá i Vídeň. „Mám dojem, že rakouským kolegům šlo právě o Vídeň. Konzultoval jsem to s epidemiology a určitě to zvládneme,“ řekl Hamáček. „Dále než sto kilometrů už to není možné. Jsou tam lokality, které jsou zasažené koronavirem. Chtěl bych požádat občany o pochopení. Vím, že ne všichni se do těch výjimek vešly, ale děláme to pro ochranu zdraví,“ dodal ministr vnitra.

Řidičů kamionů se týká i další změna, o které dnes vláda informovala. Dočasně se v Česku ruší nedělní zákaz jízdy právě kamionů. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) dodal, že české zájezdové autobusy v zahraničí se mohou vrátit do Česka.

500 milionů korun na respirátory a roušky

Vláda uvolnila z rozpočtové rezervy 500 milionů korun pro ministerstvo zdravotnictví na nákup ochranných pomůcek proti koronaviru. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) má připravit krizovou distribuci respirátorů a roušek, podrobná opatření projedná vláda v pondělí.

„Je potřeba definovat, kdo potřebuje respirátory. Je potřeba zavést krizovou distribuci. Jsou nakoupeny i roušky. V pondělí budeme o tom podrobně jednat,“ řekl Babiš. Podle něj by ochranné pomůcky v první řadě mely dostat záchranná služba a krajské nemocnice s infekčním oddělením.

Šíření koronaviru může být trestným činem

Důležitou informací je, že šíření koronaviru může být trestným činem. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nemoc zařadila na seznam nakažlivých nemocí, jejichž šíření tak může být hodnoceno. Kabinet dnes schválil patřičné nařízení vlády.

V Česku je 117 lidí nakažených novým koronavirem, testům se dosud podrobilo 2353 lidí. Hygienici se nadále snaží dohledávat lidi, se kterými byli infikovaní v kontaktu. V oblastech postižených koronavirem mimo Česko je podle dat mobilních operátorů nyní 205 tisíc Čechů, z nich 196 tisíc je v Evropě. Kvůli nákaze platí v Česku nouzový stav.

„Máme tu onemocnění, které nemá žádnou terapii. Proto musíme bojovat jedinou cestou, aby se nemoc nerozšířila. A to jsou bariérová opatření, která budou řízena centrálně," zdůvodnil rozhodnutí vlády epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. "Apeluji proto na občany, aby nařízená opatření dodržovali, jinak tyto kroky nemají význam," řekl Prymula.

Uzavřené sportoviště, bazény, tržnice

K zákazaným veřejným produkcím s účastí nad třicet lidí vláda uzavřela s platností od sobotních (14. března) 6:00 hodin také veřejné bazény a informační centra.

Od stejného času zakáže přítomnost na venkovních i vnitřních sportovištích s účastí přesahující ve stejný čas 30 lidí. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Od soboty 06:00 vláda též zakazuje prodej na tržnicích a tržištích, jako je pražská Sapa.

Zákaz návštěv ve věznicích

Vláda zakáže kvůli šíření koronaviru s účinností od půlnoci na sobotu (14. března) návštěvy ve věznicích a detenčních ústavech. Vězňům bude umožněno více telefonovat s příbuznými a změní se také systém doručování balíků.

Vězeňská služba už dříve zavedla kvůli nebezpečí šíření nákazy koronavirem povinné bezkontaktní měření tělesné teploty u všech, kdo vcházejí do věznic či detenčních ústavů. K zákazu návštěv odsouzených ale sama dosud nepřistoupila.

Zákaz návštěv ve věznicích byl už dříve vyhlášen také v Itálii, která je z evropských zemí nejpostiženější šířením nového typu koronaviru. Vzpoury, které v návaznosti na tento krok vypukly v téměř třech desítkách věznic, si vyžádaly 12 obětí. Podle agentury Reuters většina zemřela na předávkování léky, které požili, když se dostali do vězeňských ošetřoven. Také Slovensko už dříve zakázalo návštěvy ve věznicích.

Není důvod k panice

Babiš také apeloval na občany, aby nepropadali panice a zbytečně nenakupovali potraviny do zásoby. "Jednali jsme s obchodními řetězci a mohu všechny ubezpečit, že potravin je dostatek. Lidé se nemají čeho bát," prohlásil premiér.