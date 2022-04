Zájemci si přitom musí připlatit. Podle statistiků loni v prosinci stál kilogram hnědého uhlí ořech v průměru 4,22 koruny, nyní je ale v nabídce internetových obchodů kilogram hnědého uhlí obvykle za nejméně 6,5 koruny v balení pro automatické kotle. Pytle s uhlím pro klasická kamna jsou ještě o něco dražší.

Dražší a mnohdy nedostupné

U řady nabízených produktů přitom zboží z katalogů aktuálně není na skladě, kupříkladu u webového prodejce ridepal.cz je to u paliva pro klasická kamna plná polovina položek. Podle Kopeckého jde ale jen o krátkodobý výpadek. „Nyní se chystáme na odstávku naší technologie, která se dělá každý rok, musí se prohlédnout a případně renovovat,“ vysvětlil mluvčí. „Uhlí na skladech bude dost,“ slíbil. „Pro nás je důležité, abychom maloodběratelům uhlí prodávali průběžně během celého roku,“ konstatoval.

Producenti uhlí tvrdí, že se lidé letos nemusí obávat jeho dalšího zdražení. Zvýšené náklady na energie a materiály i pracovní sílu totiž již započítali do aktuálně platného ceníku. Ten se mění vždy počátkem roku. „Také letos jsme ji už stanovili a k nějakému zdražení se nechystáme,“ prohlásil Kopecký. Naopak v jarních a letních měsících podle něj obchodníci jako obvykle vyhlásí různé slevové akce.

Paliva od minulého týdne zlevnila. Zůstávají ale výrazně dražší než loni

Velký zájem mají zákazníci nejen o uhlí, ale také o další pevná paliva, zejména dřevěné pelety a brikety, a to navzdory růstu jejich ceny. „Paliva ze dřeva mezi zimní a letní sezonou každoročně zdražují o 15 procent, ale tentokrát zdražila dokonce o 30 procent,“ řekl Vladimír Stupavský z klastru Česká peleta. Zákazníky to ale neodradilo. „Lidi se bojí všech dovozových paliv, která nejsou lokálního původu a jejichž cenu neumíme v rámci republiky ovlivnit,“ prohlásil.

Svědčí o tom zájem o kotle na pelety. Dosud se jich v Česku ročně prodávaly asi tři tisícovky, na letošek se ale očekává osm tisíc prodaných kotlů. Jejich cena se přitom oproti loňsku zdvojnásobila.

Pozor na komíny

Pokud budou lidé dále topit uhlím ve starých kotlích a kamnech, neměli by zapomínat na údržbu a revize komínů. Kominíci přitom poukazují na to, že loni rostl počet požárů kvůli špatným komínům. Lidé totiž častěji pracovali z domova kvůli koronavirové pandemii, častěji si proto připojovali kamna do komínů bez revize. „Lze předvídat, že se nepříznivý stav bude nadále zhoršovat,“ obává se prezident Společenstva kominíků Jaroslav Schön.

Také na kontrolu komína je přitom nejlepší čas právě nyní po skončení topné sezony. Majitelé rodinných domů ji ale obvykle podceňují a nechávají na poslední chvíli, takže kominíci v té době nestíhají vše zkontrolovat nebo opravit případné závady. „Je třeba si uvědomit, že návštěva kominíka jednou ročně nikoho nezruinuje, ovšem pro bezvadný stav spalinové cesty je naprosto zásadní,“ dodal Schön.