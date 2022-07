Proto jsme se ji rozhodli oslovit i my a zprostředkovat vám její pohled na Evroskou unii, předsednictví České republiky v EU i její názor na to, co by česká vláda měla v čele Evropy dělat především.

PODCAST: Uhlí se těží víc než dřív. Končí Spravedlivá transformace?

Tak jako dokázala dát bez obalu zpětnou vazbu evropským institucím, tak ji dává i v tomto podcastu české vládě v tom, co od ní a od jejího fungování v čele Evropské unie lidé jako Hana Hamtáková očekávají. O starostech obyčejných lidí na počátku českého předsednictví očima Hany Hamtákové bude tedy tento další díl podcastu Evropy pro Čechy.

