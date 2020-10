Nouzový stav se prodlouží o měsíc, míní Prymula. Možná přijdou další opatření

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) předpokládá, že budou potřeba další opatření proti šíření koronaviru, pokud v úterý neklesne denní přírůstek nakažených. Bez dalších omezení by podle něj trval nestandardní režim až do Vánoc. Prymula to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Nouzový stav, který zatím platí do 3. listopadu, by se tak měl podle něj prodloužit o měsíc. Zpřísnění opatření připustil i premiér Andrej Babiš.

Uzavřený obchod v centru Prahy | Foto: ČTK / ČTK

"Pokud nedojde k poklesu (nakažených) už v úterý, kdy uvidíme první ostré číslo za ten následující týden, tak si myslím, že je namístě opravdu zpřísnění opatření. Protože jinak bychom opravdu až do Vánoc byli v nějakém nestandardním režimu," řekl Prymula. Pokud by v příštím týdnu zabrala dosavadní opatření a přírůstky nakažených začaly klesat, nynější opatření by se podle ministra musela zachovat zhruba ještě měsíc. "To si myslím, že je velmi pravděpodobné, protože zatím k tomu poklesu (nakažených) nedochází," řekl Prymula na otázku, zda bude potřeba prodloužení nouzového stavu o měsíc. Na konec stavu nouze, který kabinet vyhlásil od 5. října, je navázána platnost některých vládních krizových opatření. O prodloužení musí vláda požádat Sněmovnu. Podle Prymuly je pravděpodobné, že bude navrženo další zpřísnění nynějších opatření proti koronaviru, pokud by úterní čísla šla nahoru oproti denním přírůstkům nakažených ze čtvrtku a pátku. V pátek přibylo v Česku rekordních víc než 15 tisíc nových případů za den. "Pokud tam bude náznak poklesu, tak to nemusí nastat," řekl ministr o zavedení dalších omezení. Premiér Andrej Babiš znovu vyzval k dodržování stávajících opatření. "Pokud se nestane zázrak, budeme muset přitvrdit," upozornil. Uvedl také, že stát nestíhá hledat kontakty nakažených koronavirem a ministerstvo zdravotnictví tak bude musel předložit projekt na urychlení trasování i testování. Dosavadní opatření, která mají zabránit šíření nákazy a zahlcení zdravotnického systému pacienty s nemocí covid-19, stát postupně zavádí od září. Po posledním zpřísnění je od čtvrtka až na výjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb a také omezen pohyb lidí. Domovy mohou opouštět jen při nezbytných cestách do práce, na nákupy, k lékaři či za rodinou, setkávat se mohou maximálně ve dvou, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Zavádění restrikcí dosud provázely rychlé změny a rozporuplné informace. Členové vlády se opakovaně lišili ve vyjádřeních, kdy kabinet platná opatření vyhodnotí, aby rozhodl o případném zpřísnění. Třeba poslední čtvrteční zpřísnění začalo platit jen den poté, co vláda nařídila od středy nosit roušky i venku na území obcí, pokud jsou lidé v menší než dvoumetrové vzdálenosti. O čtvrtečním zpřísnění vláda narychlo rozhodla ve středu, premiér Andrej Babiš (ANO) to zdůvodnil potřebou reagovat na vývoj epidemie. Výměna ministra Podle Prymuly je možné předpokládat, že v Česku je nyní 400 tisíc až půl milionu nakažených koronavirem. Vychází z toho, že testování antigenními testy na Slovensku ukázalo v populaci 3,5 procenta infikovaných. To by v Česku znamenalo 350 tisíc nakažených, podle ministra je ale v Česku nálož nákazy v populaci větší než na Slovensku. Do případného zavádění přísnějších opatření může vstoupit výměna na postu ministra zdravotnictví. Prymula dnes uvedl, že je připraven rezignovat, jakmile bude znám jeho nástupce. K rezignaci ho vyzval premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co deník Blesk zveřejnil fotografie zachycující Prymulu bez roušky, jak vychází z restaurace v době, kdy měly být v rámci opatření proti koronaviru zavřené. Prymula v pátek rezignaci odmítl, Babiš pak navrhl jeho odvolání prezidentu Miloši Zemanovi.

