Nákaza novým koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, se vyskytla již v několika domovech důchodců. Ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pátek uvedla, že se objevila v šesti. V Praze to bylo například v Michli či na Chodově. Někteří klienti skončili v nemocnici, dvě pacientky zemřely.

Z Vysočiny dnes přišla zpráva, že v domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu se potvrdila nákaza u deseti klientů a dvou zaměstnanců. Zbylým z celkových 22 obyvatel domova a jeho pracovníkům dnes záchranáři odebírají vzorky pro testy. Nemocní staří lidé zatím zůstali na místě.

S panem prof. Prymulou intenzivně řešíme narůstající počet nakažených seniorů. Domluvili jsme kapacity @NaBulovce, v Nemocnici Na Františku, lázních Toušeň a v Těchoníně pro pozitivní osoby z domovů důchodců. Celkem je to 329 lůžek. Budou tady mít plnou péči a zamezíme přenosu. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 28, 2020

"S panem profesorem Prymulou intenzivně řešíme narůstající počet nakažených seniorů. Domluvili jsme kapacity Na Bulovce, v Nemocnici Na Františku, lázních Toušeň a v Těchoníně pro pozitivní osoby z domovů důchodců. Celkem je to 329 lůžek. Budou tady mít plnou péči a zamezíme přenosu," uvedl Vojtěch na twitteru.

Nový režim domovů důchodců

V Těchoníně ministerstvo podle Prymuly využije specializovanou vojenskou infekční nemocnici. "My nebudeme nyní aktivovat tu kapacitu lůžek intenzivní péče, ale těch ostatních, co tam slouží pro karanténu," řekl Prymula ČTK. Lůžka pro seniory s lehčími příznaky budou podle něj v Těchoníně vyčleněny zhruba do týdne. "To ostatní, to půjde mnohem rychleji. Některé fungují už od teď, třeba Toušeň, Bulovka bude mít hlavní kapacitu od pondělí," dodal.

V pátek ministerstvo zdravotnictví nařídilo, aby domovy pro seniory vyčlenily pokoje či umývárny a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, v karanténě či pro pacienty s lehkými příznaky. Zástupci sociálních služeb ale uvedli, že všechny domovy pro seniory či pro pacienty s demencemi nová nařízení splnit nezvládnou.