Ministerstvo zdravotnictví doporučuje posilující očkování především osobám nad 60 let a mladším rizikovým pacientům. Od pondělí bude možnost dostat druhou posilovací dávku na očkovacích místech bez registrace v nemocnicích a u praktických lékařů. U rizikových skupin je však nutná konzultace ošetřujícího lékaře.

Případů covidu přibývá. V pondělí jich testy poprvé od dubna odhalily přes 2000

„Chci, aby měli k očkování přístup všichni, kteří o něj mají zájem. Především pak silně doporučuji druhou posilovací dávku osobám starším 60 let a rizikovým osobám. Očkování je dobrovolné, proto děkuji všem, kteří jsou zodpovědní a zajdou si před podzimem na další dávku. Našim zdravotníkům, pacientům i celé společnosti to pomůže lépe zvládnout několik následujících měsíců,” okomentoval Válek.

Rozhodnutí se týká podání druhých posilovacích dávek mRNA vakcín Comirnaty (BioNTech/Pfizer) a Spikevax (Moderna).

Válek chce se zdravotními pojišťovnami začít příští týden jednat také o proplácení PCR testů i bez žádanky od lékaře. Debatovat se bude o tom, kolik testů by se mohlo hradit a v jakých intervalech. „Mohlo by to zdravotnickému systému ušetřit peníze, protože ten, který by měl test negativní, byť má příznaky, by zjistil, že má pravděpodobně nachlazení, a léčil by to standardně,“ popsal ministr.

Nakažených přibývá, situace je ale pod kontrolou

Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška covidová epidemie v Česku začala znovu sílit a procento pozitivních výsledků u testovaných se zvedá. „Počty by mohly růst ještě dva týdny, pak by mohl pravděpodobně nastat zlom,“ uvedl Dušek. Dodal, že lidí v nemocnicích přibývá mírně a s velmi těžkým průběhem se léčí nyní 26 lidí.

Nakažených přibývá i přes menší počty testů. Laboratoře ve čtvrtek potvrdily covid u 1711 lidí. V nemocnicích je poprvé od května přes 400 osob. Počet pacientů ve vážném stavu se ale nezvyšuje.

Covid znovu nabývá na síle: Jak je to s omezeními, jak se chystají nemocnice

Podle náměstka Pavlovice je aktuálně epidemická situace v Česku pod kontrolou. „Situaci monitorujeme společně s daty ze zahraničí. Aktuální mutace covid-19 nepůsobí v tuto chvíli zásadní zátěž na nemocnice a zdravotní systém,” řekl Pavlovic. Zdůraznil také, že v pohotovosti je Centrální řídící tým a Národní institut pro zvládání pandemie, které jsou připraveni promptně reagovat na změnu situace.

Ministerstvo očekává, že se na podzim nechají přeočkovat dva až tři miliony lidí. V polovině srpna spustí kampaň na podporu očkování, a to nejen proti covidu, ale i proti chřipce. Přísná opatření vláda podle šéfa českého zdravotnictví neplánuje, řídit se chce výsledky analýz. „Věříme občanům, nechceme dělat zbytečné restrikce,“ uvedl ministr.