Od začátku roku do poloviny července si lidé nejvíc připlatili za máslo, když za kilogram zaplatili 250 korun, tedy o 34,50 koruny více, hladká pšeničná mouka byla dražší o polovinu. Její cena vyšplhala na 23,3 koruny a hodně podražilo i kilo eidamu, o 25 korun na 208 korun.

Za kilogram bílého pšeničného pečiva lidé vydali 62,2 koruny. V meziročním srovnání cena vzrostla o 15,4 koruny.

Může to být Pavel, Nerudová i Fischer. Fiala se vyjádřil ke kandidátům na Hrad

Koncem července k tomu lidovecký ministr zemědělství Zdeněk Nekula pro Deník uvedl: „My se dostáváme k nějakému stropu, který bychom měli držet a pak se ho snažit stlačovat dolů. Stejně, jako se to děje u pohonných hmot a u pšenice, ale nejen u ní. Začíná klesat cena mléka, ovoce, zeleniny, masa i řepky, což by se mělo promítnout v nižších cenách oleje. Když se to nasčítá, bude to mít ve finále pozitivní efekt hlavně pro zákazníky.“ Nic takového se ale nestalo.

Vláda rozhodla o zastropování cen energií, ale nikoli potravin. Přitom třeba pro rodiny s dětmi je to zásadní věc. Ke slovu tak často přichází pomoc, na kterou dříve ani nepomyslely. „Mohu potvrdit, že zájem o potravinové balíčky se skutečně zvýšil, a to nejenom mezi rodinami, ale i mezi seniory,“ sdělil Josef Vlček, šéf Potravinové banky Libereckého kraje.

Chystá Babiš prezidentskou kandidaturu? Fiala: Tomu, co dělá, moc rozumět nejde

Na vysoké ceny zareagovaly některé evropské státy snížením DPH na potraviny. Například Polsko od 1. února zrušilo na půl roku DPHu základních druhů potravin. Nekula je ale aktuálně proti podobnému zásahu, byť po válce se chce k debatě na toto téma vrátit. „Nyní by jediným výsledkem takového kroku byla další díra v rozpočtu,“ myslí si.

A jak to vidí premiér Petr Fiala z ODS? Zeptáme se ho ve čtvrté premiérské debatě. Již v pátek v 9:00 hodin na Deník.cz

V pravidelných debatách Deníku s Petrem Fialou se budeme ptát za vás, naše čtenáře a posluchače. Otázky na dané téma pro tento týden můžete posílat na mail: otazkypremierovi@denik.cz. Deník je poté položí panu premiérovi.