Vyšší důchody

Nově se budou důchody zvyšovat o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Tento bonus ale dostanou jen lidé, kteří budou penzi pobírat už od začátku příštího roku. Průměrný důchod se zvýší o 805 korun, z toho 505 korun připadá na valorizaci. Průměrný důchod tedy vzroste na 16 280 korun, což odpovídá 43 procentům průměrné mzdy.

Novinkou bude zvýšení penze všem důchodcům od 1. ledna najednou. Dříve se totiž valorizace počítala až od výplatního termínu penze, což bývají sudé dny od 2. do 24. v měsíci. Letos a loni tak lidé s pozdějšími výplatními termíny dostávali zhruba o 30 korun za den méně než ti s dřívější výplatou. Letos ale o tyto peníze žádný důchodce nepřijde, doplaceny dostanou i peníze za dny od Nového roku do svého výplatního termínu.

Nemocenské

Změní se parametry pro výpočet nemocenských dávek vzhledem k valorizaci hranic vyměřovacího základu. Dávky se tak budou počítat z vyššího příjmu než dosud.

Ošetřovné

Dávka se již nebude vztahovat pouze na osoby žijící ve společné domácnosti. Čerpat ji budou moci i lidé, kteří se o nemocného starají, ač s ním nebydlí. Kupříkladu pokud s hlídáním nemocného dítěte pomáhají prarodiče. O dávku se tak mohou přihlásit rodiče, prarodiče, děti i vnoučata, a také sourozenci, manželé i registrovaní partneři a také jejich rodiče.

Dlouhodobé ošetřovné

Na tuto dávku bude mít nárok více lidí. Požádat o ně bude moci ten, kdo se stará o nemocného, který pobýval v zařízení lůžkové péče alespoň čtyři kalendářní dny místo dosavadních sedmi. „Týká se především lidí, kteří jsou v závěrečné fázi svého života a je v zájmu nás všech, aby mohli být pokud možno v domácím prostředí v kruhu své rodiny,“ uvedla při přijímání novely tehdejší ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Příspěvek na bydlení

V příštím roce by měl vzrůst více než obvykle. Kromě běžné valorizace by se do něj totiž měl promítnout i mimořádný příplatek, který by měl zohlednit rychlé zdražování energií. U nájemních bytů by se tak normativní náklady měly navýšit o 2,2 až 2,8 procenta, tedy o 150 až 444 korun měsíčně. Nad jejich rámec by si ale lidé nově mohli pomoci částkou od 796 korun pro jednotlivce do 1974 korun pro čtyři a více osob v domácnosti.

Odměna pro pěstouny

Přechodným pěstounům, kteří se dočasně starají o nezletilé děti, vůbec poprvé vzroste jejich odměna – z dosavadních 20 tisíc korun hrubého na 27 360 korun. Nadále by se navíc měla valorizovat, aby dosahovala 1,8násobku minimální mzdy. Pomohou si i takzvané doprovázející organizace, které pěstouny podporují a vzdělávají. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče vzroste z dosavadních 48 tisíc korun ročně na 54 tisíc korun.

Pomoc mladým dospělým

Děti z dětských domovů a pěstounských rodin bude stát po dosažení dospělosti při dalším studiu podporovat příspěvkem 15 tisíc korun měsíčně. Měl by jim pomoci také při hledání bydlení a zaměstnání.

Zdroj: MPSV, ČSSZ