Covid nemocnicím nevydělá. V následujících letech přijdou problémy

„Mají za to prachy, proto to tak dlouho trvá.“ „Půlka z nich by v nich být nemusela, ale vyplatí se jim to.“ Jedním z často omílaných tvrzení lidí, kteří odmítají přijmout, že pandemie je reálný globální problém, jsou miliardy korun, které inkasují nemocnice za hospitalizace covidových pacientů. Podle odborníků jsou vysoké náhrady nutné, dlouhodobě rozpočty ale nijak nevylepší. Investice by mohly jít v dalších letech na vedlejší kolej.

Covidové oddělení nemocnice v západočeských Domažlicích | Foto: Deník/Veronika Zimová

Podle lékaře a konzultanta pro zdravotnictví Pavla Vepřeka nemocnice kasírují skutečně více peněz, než tomu bylo kdykoli v historii. Krotí ale představu, že covid je zlatá žíla, kterou si nemocnice hýčkají. Peníze jsou v nemocnicích nikoli kvůli platbám za covid, ale kvůli navýšení paušální úhrady za poskytnutí menšího objemu péče, které musí pro její získání udělat. Odklad péče v nemocnicích? Těžké časy se blíží, scénář roku 2022 napíše omikron „Bylo to politické rozhodnutí, které mělo nemocnicím kompenzovat ztráty z poklesu počtu necovidových pacientů a pocukrovat voliče,“ přibližuje Pavel Vepřek. ON-LINE ke covidu čtěte ZDE Z inkasovaných částek od pojišťoven ukrajují nemocnicím náklady za hygienická opatření, testování, pomůcky. „Beze změny v úhradách, by se všechny nemocnice dostaly do vážných problémů,“ domnívá se lékař. To potvrzuje i náměstek pro ekonomiku a provoz Oblastní nemocnice Příbram Radek Řechka. „Na jaře 2021, když ještě úhradová vyhláška neobsahovala kompenzační bonusy za covid-19 pacienty, byla naše nemocnice měsíčně přibližně 10 milionů e ztrátě. Proto jsou covidové přídavky nutností,“ přibližuje. Ceník úhrad:



Na modelu sedmidenní hospitalizace:

Standardní lůžko: 53 420 Kč

JIP s plicní ventilací: 157 500, s covidem 279 769 (7x39 967) = 437 269

ECMO: 280 000 kč, s covidem 413 448 (7x59 064) = 693 448



zdroj: VZP Těžší případy pacientů s covidem představují aktuálně nejvyšší příjmovou položku nemocnic. Náhrady za ně se pohybují ve statisících korun. „Pokud covidový pacient stráví týden v nemocnici na běžném lůžku, vyjde jeho léčba na 53 420 korun. Pokud je ale v nemocnici deset dní a z toho dva dny vyžaduje jeho stav JIPovou péči, pak už úhrada vyšplhá na 185 tisíc,“ vypočítává Viktorie Plívová, mluvčí VZP. „V nejtěžších případech, kdy je pacient připojen na ECMO, se náklady za deset dní léčby vyšplhají téměř na milion korun za jednoho pacienta,“ doplňuje. Přijde lednová vlna? Omikron prolamuje vakcíny, ale druhá obranná linie drží Například Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra na náhradách za první pololetí letošního roku vyplatila nemocnicím 1,1 miliardy korun. Deníku to sdělila mluvčí pojišťovny Jana Schillerová. Lze očekávat finanční potíže Podle Svazu zdravotních pojišťoven jsou zatím přibližně spočítané úhrady za leden až říjen 2021. „Pokud jde jen o hospitalizace evidujeme pravděpodobné náklady ve výši zhruba pěti miliard korun, s bonifikací by to mohlo dosáhnout až 15 miliard korun: vypočítává předseda svazu Ladislav Friedrich. Vyšší příjmy ale dlouhodobě ekonomickou situaci nemocnic nevylepší. Představa, že si díky covidu naspoří na odkládané investice, jako jsou rekonstrukce pavilonů nebo nákupy přístrojů a podobně, není pravděpodobně reálná. Česko má vyhlášku na odškodnění po povinném očkování. Covid v ní nefiguruje Podle Vepřeka jsou naopak jisté v následujících letech finanční potíže. Už kvůli tomu, že se v nemocnicích plošně navyšovaly platy personálu, které budou ukrajovat v hospodaření i v letech, kdy už náhrady za covid lepit rozpočty nebudou. „V systému zdravotního pojištění nebude dostatek peněz na pokrytí jejich zvýšených nákladů a dál se zvýrazní problémy s nedostatkem, zejména kvalifikovaného, personálu,“ uzavírá Pavel Vepřek.

